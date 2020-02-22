جوجل تُزيل 600 تطبيق من متجر Google Play Store بسبب الإعلانات التخريبية

فاطمة أيت طالب - دبي - في هذه الأيام، بدأنا نرى المزيد من التطبيقات والألعاب تتبع نهج الإستخدام المجاني.هذا أمر مفهوم لأنه بسبب إزالة تكلفة التطبيق أو اللعبة، قد يؤدي ذلك إلى إغراء المستخدمين لتحميل اللعبة وتشغيلها على أجهزتهم. ومع ذلك، لا يزال يتعين على المطورين والناشرين الحصول على أموال، ونتيجة لذلك، يتم إدراج الإعلانات في هذه الألعاب كوسيلة لتحقيق إيرادات.

لسوء الحظ، في بعض الأحيان قد تكون الإعلانات التي يختارها المطورون والناشرون مُزعجة، وتؤثر في النهاية على تجربة المستخدم الإجمالية، وعلى هذا النحو، أعلنت شركة جوجل منذ ذلك الحين أنها قامت بإزالة حوالي 600 تطبيق من متجر Google Play Store بسبب إحتضانها لما تُطلق عليه شركة جوجل إسم ” الإعلانات التخريبية “.

ووفقا لشركة جوجل، فقد صرحت بالقول : ” نحن نعرّف الإعلانات التخريبية على أنها إعلانات يتم عرضها للمستخدمين بطرق غير متوقعة، بما في ذلك الإضرار أو التأثير سلبًا على قابلية إستخدام وظائف الجهاز. على الرغم من أنها تُعرَض داخل التطبيق، فإن أحد أشكال الإعلانات التخريبية التي رأيناها تنمو في الأونة الأخيرة هو شيء نطلق عليه إعلانات خارج السياق، وهو عندما يقوم المطورين المحتالين بعرض الإعلانات على جهاز محمول عندما يكون المستخدم غير نشط فعليًا في التطبيق الخاص بهم “.

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وأضافت شركة جوجل : ” لقد طورنا مؤخرًا أسلوبًا مبتكرًا يعتمد على تكنولوجيا التعلم الآلي للكشف عن التطبيقات التي تعرض الإعلانات خارج السياق، مما أدى إلى فرض العقوبة التي أعلنا عنها اليوم “.