نبأ سار من "أبل" بشأن هاتفها "الرخيص" المنتظر.. وتسريبات تكشف مزايا آيفون 12

كتب: ضياء السقا

خلافا للتوقعات السائدة، كشف متخصص بألأخبار التقنية أن "أبل" لن تطلق هاتفها المقبل "آيفون إس إي 2" أو "9" في مارس المقبل بهذا الاسم، حيث تخطط الشركة الأميركية العملاقة لمفاجأة المستخدمين باسم جديد.

ونقلت "سكاي نيوز"، عن موقع مجلة "فوربس" الأميركية عن جون بروسر قوله، إنه علم من مصدر يعمل في "أبل"، أن الشركة ستختار اسم "آيفون" فقط للهاتف "الرخيص" المنتظر.

وأرجع المصدر قرار "أبل" إلى إستراتيجية جديدة تتبناها الشركة مع منتجاتها، بسبب الأسماء العديدة لها التي باتت تربك المستهلكين، ولا تحقق بسببها مبيعات جيدة تتوقعها من إطلاقها.

وأشار المصدر إلى أن "أبل" ستطرح هاتفين جديدين، الأول بسعة تخزين 64 غيغابايت وبسعر 399 دولار، بينما سيكون ثمن الهاتف سعة 128 جيجابايت 449 دولار.

تسريبات تكشف مزايا آيفون 12 المقبل

من ناحية أخرى، ما زالت أشهر طويلة تفصل عن موعد طرح هاتف "آيفون 12"، لكن الشائعات الرقمية بدأت في الكشف عن الخصائص المرتقبة للجهاز الذي يحظى بترقب واسع في العالم.

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وبحسب موقع "فوربس" فإن هاتف "آيفون 12" سيشهد تغييرا لافتا على مستوى التصميم، والسبب هو أن الجهاز سيدعم شبكة الجيل الخامس من الاتصالات.

وأورد المصدر أن شركة "أبل" تخلت عن الهوائي "antenna" المسؤول عن شبكة الجيل الخامس الذي قدمته شركة "كوالكوم" بسبب حجمه الضخم الذي لا يناسب التصميم الجديد.

ومن المحتمل أن يجري طرح الجهاز بأحجام مختلفة، على أن يكون الأصغر في حدود 6.1 بوصات، إضافة على الاعتماد على شاشة "أوليد" وأخرى من طراز "إل سي دي"، أما أفضل هاتف فسيصل حجمه إلى 6.7 بوصات وسيكون بشاشة "أوليد".

في غضون ذلك، يرتقب أن يتم تعزيز كاميرا هاتف "آيفون 12" بكاميرات "ToF" المتطورة، لكن الأمر لن يشمل كافة الموديلات.

وتتيح كاميرا TOF للهواتف الذكية أن ترصد الكائنات أو المجسمات، من خلال إطلاق نبضات ضوئية وتقدير الوقت الذي تستغرقه للعودة.

وتساهم هذه العملية في تمييز أفضل للوجوه، فضلا عن إمكانية تجميل الصور وإحداث صور مجسمة أكثر قربا من الواقع.