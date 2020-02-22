تزامنا مع الموجة السيئة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد (بيان)

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الأحد، طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، دافىء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، دافىء نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة بالقاهرة والوجه البحري، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على شمال الصعيد".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة، الأحد، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10

الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11

مطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10

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سوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 8

قنا العظمى 22 درجة والصغرى 8

أسوان العظمى 23 درجة والصغرى 12

وكانت الهيئة العمة للأرصاد، قد حذرت من طقس غير مستقر من السبت، وحتى الإثنين، وسط توقعات باضطراب الأحوال الجوية على البلاد، وفرص لسقوط الأمطار على أغلب الأنحاء من متوسطة لغزيرة وتمتد للقاهرة الكبرى يصاحبها انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة يصل لأكثر من 4 درجات.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إنَّ موجة البرد التي يشهدها الطقس مستمرة خلال الـ72 ساعة المقبلة، لافتا إلى أنَّ درجات الحرارة ستنخفض عن المعدلات لتتراوح من 4 لـ 5 درجات مئوية.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "Ten"، أنَّ الأجواء متقلبة مع استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري؛ والتي تمتد إلى القاهرة ومحافظات شمال الصعيد ومناطق من سيناء خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أنه يوجد نشاط للرياح مما يؤدي إلى إضطراب حركة الملاحة البحرية في مناطق من البحر المتوسط خاصة غرب البحر المتوسط، أما البحر الأحمر فهو مهيأ لأعمال الصيد والملاحة.

تحذير هام

وأكّد مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، ضرورة متابعة النشرة الجوية نظرًا لما تشهده من تقلبات جوية، محذرا من تخفيف الملابس أو الاتخداع بسطوع أشعة الشمس في بعض الأيام، مشيرا إلى أنَّه تبقي شهر تقريبًا على انتهاء فصل الشتاء، والذي من الممكن أن تحدث خلاله تقلبات جوية.