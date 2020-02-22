موجة من عدم الاستقرار في «الطقس» تبدأ الأحد!

قال وحيد سعودي خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، إنه اعتبارا من مساء غد الأحد وحتى الثلاثاء القادم 25 فبراير، تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار الشديدة سوف تؤثر على معظم محافظات ومدن الجمهورية.

وتابع: "سيكون هناك فرص سقوط للأمطار الغزيرة والرعدية أحياناً يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح، وهنا أخص بالذكر والتحذير المشدد محافظات ومدن شمال ووسط وجنوب الصعيد، خاصة يوم الاثنين القادم بالإضافة بالطبع لسواحلنا الشمالية والوجه البحري بالكامل والقاهرة وسيناء ومدن ومحافظات القناة".

Advertisements

وأكد وحيد سعودي خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، أن الطقس بصفة عامة يوم الاثنين القادم بارد نهارا وشديد البرودة ليلا مصحوبا بنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي تزيد من إحساسنا ببرودة الطقس، وتؤدي إلى إضراب كامل في حركة الملاحة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط والأحمر.

وأوضح سعودي، أن يوم الثلاثاء القادم التأثير الأكبر لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مدن ومحافظات سيناء، وأن التحسن المتوقع والتدريجي يبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء القادم.

ونصح سعودي، بإتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة تجاه سقوط الأمطار، وبرودة الطقس والابتعاد عن كافة الأنشطة البحرية والقيادة بهدوء تام على الطرق بقدر المستطاع.