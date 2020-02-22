شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دمية CyberTruck الكهربائية تحقق مبيعات ضخمة .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدل جميع المؤشرات على نجاح شركة تسلا بخلق هوسٍ لدى عشاق السيّارات في الولايات المتحدة من خلال شاحنة سايبرترك Cybertruck الكهربائية، وبعد أن كشفت مصادر عن وجود أكثر من نصف مليون عملية شراء مسبق للشاحنة، انتقل هوسها لعالم الألعاب والدمى، وذلك بحسب ما نشره موقع الرؤية الإماراتى.

وطرحت شركة Mattel الأمريكية الشهيرة في عالم الألعاب نموذجاً لدمية من الشاحنة الشهيرة يتم توجيهها بشكل لاسلكي، وعملت على إنتاج نسختين من الدمي إحداها بمقياس 1:10 والأخرى بمقياس 1:64 وهو الحجم الأصغر.

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وأعلنت الشركة عن نفاذ جميع الشاحنات التي تم إنتاجها بالمقياس الكبير بعد طرحها بوقت قصير للغاية، وفتحت باب الحجوزات المسبقة من خلال موقعها الإلكتروني للحصول على نسخة من الشاحنات التي سيتم إنتاجها مستقبلاً مقابل مبلغ 400 دولار أمريكي.

وعبّر من اشترى دمية سايبرترك عن إعجابه الشديد باهتمام الشركة المنتجة بأدق التفاصيل، وحتى أنهم أضافوا لاصقاً يتم وضعه بشكل اختياري على الزجاج الجانبي لمحاكاة حادثة تحطّمه عندما أعلن مدير شركة تيسلا إيلون ماسك عنها العام الماضي.