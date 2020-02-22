تكنولوجيا: صور إعلامية مسربة لهاتف LG المرتقب LG V60 ThinQ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف LG المرتقب LG V60 ThinQ في تسريبات إعلامية مصورة ثلاثية الأبعاد تكشف عن تصميم نتوء القطرة يحاكي تصميم هاتف G8X الذي أطلق من الشركة خلال العام الماضي.

نشر موقع Android Headlines صور إعلامية مسربة لهاتف LG V60 ThinQ، الذي يتميز بنتوء للكاميرة الأمامية، مع زر مخصص لمساعد جوجل الرقمي، وإطار مميز باللون الذهبي.

ترتب على إلغاء فعاليات مؤتمر الهاتف العالمي تغيير خطط الكثير من الشركات المصنعة للهواتف الذكية، ولقد أشارت التوقعات السابقة إلى خطط LG للإعلان عن هاتف LG V60 ThinQ في برشلونة، وهو التاريخ الذي رصد بالفعل في الصور الإعلامية المسربة للهاتف.

وتكشف الصور المسربة عن تصميم هاتف LG V60 ThinQ من الجهة الأمامية فقط، إلا أن التسريبات السابقة قد أشارت إلى أن الهاتف سيضم إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، كما أكدت التسريبات على أن الهاتف سيضم عدد 4 من الميكروفونات، مع مدخل 3.5مم للسماعات.

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كما أشارت التسريبات المصورة إلى أن هاتف LG V60 ThinQ سيضم بطارية بقدرة 5000 mAh، وهي ترقية جديدة لقدرة 4000 mAh التي قدمت من LG العام الماضي في هاتف LG V50 ThinQ الذي يدعم تقنية 5G.

من جانب أخر يأتي هاتف LG V60 ThinQ بنظام تشغيل Android 10، كما ينطلق هذا الإصدار بمعالج Snapdragon 865، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

يذكر أن التسريبات التي نشرت حتى الآن لم تؤكد على خطط LG لإطلاق ملحق الشاشة المزدوجة لهاتف LG V60 ThinQ، أيضاً لم تؤكد LG على الإستمرار في خططها للإعلان عن الهاتف يوم 24 من فبراير، أو أن الحدث سيؤجل لموعد أخر يكشف عنه لاحقاً.

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