تكنولوجيا: مايكروسوفت تبدأ قريباً في دفع مجموعة من الرموز الجديدة لمنصة Windows 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبدأ شركة مايكروسوفت قريباً في دفع مجموعة جديدة من الرموز التي أعيد تصميمها بشكل مميز بتصميم Fluent لمنصة Windows 10، والتي تتوفر الآن في الإصدار التجريبي لWindows Insiders.

كانت عملاق البرمجيات مايكروسوفت قد أطلقت رموز جديدة لتطبيقات Office خلال شهر نوفمبر من عام 2018، ومن جديد أعلنت مايكروسوفت خلال شهر ديسمبر من عام 2019 عن خططها لإعادة تصميم جميع رموز منصة Windows 10.

رصدت مؤخراً الرموز الجديدة التي أعيد تصميمها من مايكروسوفت في Windows Insiders، حيث من المقرر أن تقدم مايكروسوفت الرموز الجديدة لكلاً من تطبيقات Calculator، و Groove Music، وتطبيق البريد الإلكتروني، وتطبيق التسجيل الصوتي، و Alarms & Clock، وMovies & TV إلى جانب تطبيق التقويم.

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ومن المقرر أن تستمر شركة مايكروسوفت في دفع مزيد من الرموز لعدد أكبر من التطبيقات في منصة Windows 10، كما تدفع مايكروسوفت كلاً من الرموز الجديدة لتطبيقات التقويم والبريد الإلكتروني لمستخدمي Windows 10 في البداية.

يذكر أن شركة مايكروسوفت إستخدمت الرموز ذاتها في منصة Windows لعدة سنوات دون أي تغيير، ومن ثم كشفت مايكروسوفت عن تصميم Fluent في مؤتمر Build للعام 2017، حيث إرتكز التصميم الجديد على عناصر الإضاءة والحركة، مع تفاصيل أكثر دقة، مع حجم يدعم الضبط وفقاً للأجهزة المختلفة.

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