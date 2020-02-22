إشاعة جديدة تقترح قدوم MacBook Pro 13 الجديد مع معالجات Intel Ice Lake

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تفكر في الحصول على MacBook Pro جديد، فقد ترغب في الإمتناع عن ذلك في الظرفية الراهنة. هذا لأنه وفقا لتغريدة حديثة من
فقد إقترح أن الطراز القادم من MacBook Pro 13 سيحصل على الجيل العاشر من معالجات Intel Ice Lake.
2020 13" Macbook Pro— _rogame (@_rogame) February 15, 2020
> i7-1068NG7 2.3GHz base 4.1GHz boost 28W
> 32GB of RAM
> 2TB SSD pic.twitter.com/o4k6ymc6oJ
عند مقارنة الطراز الجديد مع الطراز الحالي الذي تم إصداره في العام 2019 والذي يستخدم الجيل الثامن من معالجات Intel، فيبدو أنه سيكون هناك زيادة في السرعة بحوالي 12 في المئة، وأيضًا زيادة في أداء معالج الرسوميات بنسبة 30 في المئة تقريبًا. هذه التحسينات لوحدها قد تقنعك بضرورة إلتزام الصبر حتى يتم الإعلان عن MacBook Pro الجديد بدلاً من شراء الطراز الحالي، وخاصة إذا كنت تخطط للإحتفاظ به لسنوات، إلا إذا كنت بحاجة ماسة إلى واحد جديد الآن.
فيما يتعلق بالوقت الذي سيتم فيه الإعلان عن حواسيب MacBook Pro الجديدة، فآخر ما سمعناه هو أن شركة آبل ستستضيف حدثًا في اليوم 31 مارس، وهو الحدث حيث من المرجح أن تكشف الشركة عن حواسيبها الجديدة جنبًا إلى جنب مع iPhone 9.
بالإضافة إلى إمكانية الكشف عن حواسيب MacBook Pro والهاتف iPhone 9 المعروف أيضًا بإسم iPhone SE2، فهناك أيضًا إحتمال أن تكشف الشركة عن لوحيات iPad Pro جديدة.
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