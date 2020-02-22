HTC تكشف لنا عن نظاراتها الأولية الجديدة للواقع الإفتراضي، HTC Project Proton

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة HTC العمل على تكنولوجيا الواقع الإفتراضي منذ فترة، ومؤخرًا، قامت الشركة بالكشف عن مفهوم جديد لخوذة جديدة للواقع الإفتراضي لا تزال تواصل العمل عليها. هذه الخوذة النموذجية تُدعى Project Proton، وهي لا تشبه خوذات الواقع الإفتراضي التي نراها في السوق اليوم، فهي في الواقع تبدو أشبه للنظارات أكثر من خوذات الواقع الإفتراضي المعتادة.

يوجد إصداران من خوذة الواقع الإفتراضي التي إستعرضتها لنا شركة HTC اليوم. الإصدار الأول يتبنى التصميم المتعدد الإمكانات حيث تكون الشاشة في المقدمة بينما تتواجد وحدة المعالجة في الخلف. هذا يعني أنه عند إرتداء الجهاز، سيتم ربط وحدة المعالجة بالجزء الخلفي من رأسك، مما ينتج عن ذلك نظام توزيع أكثر توازنًا حيث لن يتم وضع كل شيء في المقدمة.

أما بخصوص الإصدار الثاني، فهو أشبه بنظارات واقية. سيفرض هذا التصميم على المستخدمين إرفاق وحدة المعالجة الخاصة بهم، مثل الهاتف الذكي أو ربما الحاسوب. في حين أن هذا من شأنه أن يقلل الحجم الكلي والوزن الإجمالي، إلا أننا لسنا متأكدين من مدى الراحة التي سيوفرها مثل هذا الجهاز. كما يبدو أنه سيكون هناك كابل من نوع ما.

لسوء الحظ، لا يزال Project Proton عبارة عن مفهوم فقط في الوقت الراهن. أوضحت شركة HTC أن هناك نماذج أولية في مختبراتها، ولكن لا تحبس أنفاسك الآن. في بيان صادر لموقع Engadget، قالت شركة HTC أن ” Project Proton هو نموذج أولي لجهاز مستقبلي يتخذ نمط نظارات XR من فريق HTC Vive، ونأمل أن نسمع تعليقات المجتمع بينما نواصل العمل على المنتج “.