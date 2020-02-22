تستمر 3 أيام.. الأرصاد تعلن تعرض البلاد لموجة سيئة جديدة.. وتوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

كتب: ضياء السقا
حذرت الهيئة العمة للأرصاد، من طقس غير مستقر من السبت، وحتى الإثنين، وسط توقعات باضطراب الأحوال الجوية على البلاد، وفرص لسقوط الأمطار على أغلب الأنحاء من متوسطة لغزيرة وتمتد للقاهرة الكبرى يصاحبها انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة يصل لأكثر من 4 درجات.
وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إنَّ موجة البرد التي يشهدها الطقس مستمرة خلال الـ72 ساعة المقبلة، لافتا إلى أنَّ درجات الحرارة ستنخفض عن المعدلات لتتراوح من 4 لـ 5 درجات مئوية.
وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "Ten"، أنَّ الأجواء متقلبة مع استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري؛ والتي تمتد إلى القاهرة ومحافظات شمال الصعيد ومناطق من سيناء خلال الأيام المقبلة.
وأشار إلى أنه يوجد نشاط للرياح مما يؤدي إلى إضطراب حركة الملاحة البحرية في مناطق من البحر المتوسط خاصة غرب البحر المتوسط، أما البحر الأحمر فهو مهيأ لأعمال الصيد والملاحة.
تحذير هام
وأكّد مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، ضرورة متابعة النشرة الجوية نظرًا لما تشهده من تقلبات جوية، محذرا من تخفيف الملابس أو الاتخداع بسطوع أشعة الشمس في بعض الأيام، مشيرا إلى أنَّه تبقي شهر تقريبًا على انتهاء فصل الشتاء، والذي من الممكن أن تحدث خلاله تقلبات جوية.
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، دافىء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، دافىء نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد.
وأضافت الهيئة في بيان لها: "سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يصاحبها رياح معتدلة، نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية والشاملية الشرقية ووسط سيناء".
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 10 17
شبين الكوم 10 16
طنطا 09 16
دمنهور 10 17
الإسكندرية 11 17
بلطيم 10 17
مطروح 10 17
السلوم 08 15
سيوة 08 16
بورسعيد 12 18
دمياط 12 18
الزقازيق 10 19
الإسماعيلية 08 19
السويس 12 19
العريش 10 18
رفح 09 17
رأس سدر 09 21
نخل 03 19
نويبع 13 20
طابا 10 18
كاترين 01 14
الطور 10 19
شرم الشيخ 13 23
الغردقة 12 23
مرسى علم 13 23
الفيوم 08 18
بني سويف 08 19
المنيا 09 20
أسيوط 08 21
سوهاج 07 22
قنا 08 23
الأقصر 10 23
أسوان 13 23
أبوسمبل 12 22
الوادى الجديد 08 22
شلاتين 17 25
أبو رماد 16 24
حلايب 19 23
رأس حدربة 18 22
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