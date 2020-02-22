فيروس كورونا يدق أبواب سامسونج في كوريا الجنوبية

أوضحت شركة سامسونج للالكترونيات، أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في العالم، اليوم السبت أن حالة فيروس كورونا تأكدت في مجمع مصنعها للأجهزة المحمولة في مدينة (جومي) Gumi التي تبعد نحو 200 كيلومتر من العاصمة سيول، مما تسبب في إغلاق منشأتها بالكامل هناك حتى صباح الاثنين.

وقالت الشركة في بيان صحفي: الطابق الذي يعمل به الموظف المصاب سيغلق حتى صباح 25 فبراير، ووضعنا زملاء الموظف المصاب الذين اتصلوا به في الحجر الصحي، واتخذنا خطوات لفحصهم بحثًا عن إصابة محتملة.

ويمثل إنتاج مصنع سامسونج في مدينة (جومي) جزءًا صغيرًا من إجمالي إنتاج الشركة للهواتف الذكية، وهو يصنع هواتف رائدة، مثل Galaxy Fold و Galaxy Z Flip، يذهب معظمها إلى السوق المحلية في كوريا الجنوبية، وتنتج الشركة معظم هواتفها الذكية في فيتنام والهند.

ويقال إن الموظف المصاب هو عضو في القسم اللاسلكي المسؤول عن إنتاج الهواتف الذكية، وجرى إبلاغ العاملين في المصنع عبر رسالة نصية من قبل فريق عمل الاستجابة للطوارئ التابع للشركة بإغلاق المصنع في عطلة نهاية الأسبوع لأن سامسونج تريد اتخاذ خطوات إضافية لتعقيم مكان العمل.

وتنصح الشركة العمال بارتداء الأقنعة الشخصية عند عودتهم إلى العمل يوم الاثنين كإجراء وقائي، وأوصت أيضًا بأن يمتنع الموظفون عن السفر الداخلي واستخدام مؤتمرات الفيديو لإجراء المقابلات، كما أوقفت عمليات النقل المكوكية بين مقرها ومصنع (جومي).

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: Advertisements

وقالت كوريا الجنوبية اليوم السبت: إن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد قد زاد بأكثر من الضعف ليصل إلى 433 حالة، فيما أوضحت سامسونج أن الإنتاج في مصانع الرقاقات والشاشات في أجزاء أخرى من كوريا الجنوبية لن يتأثر.

وأشارت تقارير جديدة إلى أن مشكلة انخفاض كميات المنتجات المعروضة قد تمتد إلى جميع أنواع قطاعات السوق قريبًا، بما في ذلك الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والأجهزة المحمولة، ويمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى ارتفاع الأسعار.

ووفقًا لوكالة رويترز، نقلاً عن وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية، فقد تواجه شركة سامسونج نقصًا في الإمدادات لأن تفشي فيروس كورونا قد زاد من صعوبة وصول المواد من الصين، وأضافت الوزارة أن الشركة تدرس استخدام النقل البحري أو الجوي لاستيراد المكونات اللازمة إلى فيتنام.

ويذكر التقرير أنه في حال لم يتم احتواء وباء فيروس كورونا في الشهر القادم، فسينفد مخزون فيتنام، وسينخفض إنتاج الإلكترونيات الاستهلاكية، بما في ذلك أجهزة التلفزيون، والهواتف انخفاضًا حادًا.

وتعتبر فيتنام سوقًا رئيسيًا لشركة سامسونج لأنها تصنع معظم هواتفها الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء هناك، وتدير الشركة مصنعين في مقاطعة (تاي نجوين) Thai Nguyen، وتنتج نحو 120 مليون وحدة كل عام.