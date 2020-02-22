جوجل تحذر من تثبيت تطبيقاتها على أجهزة هواوي

نشرت شركة جوجل تدوينة جديدة تهدف إلى توضيح الوضع الراهن مع شركة هواوي، وذلك بعد أن منعت حكومة الولايات المتحدة في العام الماضي الشركات من العمل مع شركة تصنيع الأجهزة الصينية، حيث أوضحت عملاقة البحث أنه لا يزال هناك الكثير من الالتباس حول ما يحدث، وعلى وجه التحديد أي منتجات من هواوي تخضع لحظر خدمات جوجل.

وكتب (تريستان أوستروفسكي) Tristan Ostrowski، المدير القانوني لنظام أندرويد ومتجر جوجل بلاي: يحظر على شركة جوجل العمل مع شركة هواوي على طرز أجهزة جديدة أو توفير تطبيقاتها، بما في ذلك جيميل والخرائط ويوتيوب ومتجر جوجل بلاي، من أجل التحميل السابق أو تنزيلها على هذه الأجهزة.

وتأتي هذه التدوينة المخصصة للمستهلكين العاديين بعد أن تلقت عملاقة البحث العديد من الأسئلة حول أجهزة هواوي الجديدة، مثل الطرز الجديدة التي تطلق الآن أو الطرز السابقة التي طرحت بعد 16 مايو 2019 لكنها أصبحت متاحة الآن في مناطق جديدة من العالم، وما إذا كان يمكن استخدام تطبيقاتها على هذه الأجهزة.

وأرادت جوجل تقديم إرشادات واضحة لأولئك الذين يطرحون هذه الأسئلة المهمة، وعلى وجه التحديد حول كيفية الوصول بشكل غير رسمي – عن طريق التحميل الجانبي – إلى تطبيقاتها على تلك الهواتف والأجهزة اللوحية غير المصادق عليها.

وتشعر الشركة بالقلق بشأن العميل العادي لجهاز هواوي الجديد الراغب في الوصول إلى تطبيقاتها المعروفة مثل يوتيوب، كما أنها قلقة من أن المصادر غير الرسمية لتلك التنزيلات قد تكون ضارة، وأن المستخدمين العاديين قد لا يفهمون المخاطر التي تنطوي عليها.

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وتحتوي التدوينة على تعليقات جوجل الأكثر وضوحًا حتى الآن بشأن مسألة هواوي، حيث تتجنب الشركة التفكير فيما إذا كانت هواوي تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، وهو ما أصرت عليه وكالات الاستخبارات.

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وكتب أوستروفسكي: كان تركيزنا منصبًا على حماية أمن مستخدمي جوجل على الملايين من أجهزة هواوي الحالية حول العالم، وقد واصلنا العمل مع هواوي، وفقًا للوائح الحكومية، من أجل توفير تحديثات الأمان وتحديثات تطبيقاتنا على الأجهزة الحالية، ونواصل ذلك طالما كان مسموحًا به.

وقد تستمر منتجات هواوي الصادرة بتاريخ 16 مايو 2019 أو قبل ذلك في الحصول على هذه التحديثات الآن، لكن أي منتج جاء لاحقًا يعتبر غير مؤهل، وذلك لأن جوجل لم تتمكن من إخضاع هذه الأجهزة لعمليات فحصها الأمني أو تحميلها سابقًا ببرنامج Google Play Protect القادر على اكتشاف متى تخترق الأجهزة.

وتحذر جوجل مالكي منتجات هواوي الأحدث من محاولة تحميل برامجها على تلك الأجهزة غير المؤهلة، وذلك لأن الشركة لا يمكنها ضمان أن التطبيقات حقيقية أو أنها خالية من البرامج الضارة.

وقالت التدوينة: لن تعمل تطبيقاتنا بشكل موثوق لأننا لا نسمح بتشغيل هذه الخدمات على أجهزة غير معتمدة حيث قد تعرض الأمان للخطر، وتنطوي تطبيقاتنا المحملة بشكل غير رسمي على مخاطر كبيرة، بما في ذلك تثبيت تطبيق جرى تغييره أو العبث به بطرق يمكن أن تعرض أمن المستخدم للخطر.

وتحاول جوجل تجنب الجانب السياسي من هذه المسألة، لكنها تريد ثني الناس بشدة عن السير في المسار غير الرسمي للحصول على تطبيقاتها الشعبية.

وينهي أوستروفسكي التدوينة بالحديث حول كيفية معرفة ما إذا كان جهاز أندرويد المستخدم معتمدًا، حيق قال: للتحقق مما إذا كان جهازك معتمدًا يجب فتح تطبيق متجر جوجل بلاي على الهاتف، ثم النقر فوق القائمة، والبحث عن الإعدادات لرؤية ما إذا كان الجهاز معتمدًا من برنامج Google Play Protect.