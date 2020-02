جوجل تجعل مجموعات واتساب الخاصة قابلة للاكتشاف

تفهرس شركة جوجل الدعوات إلى مجموعات دردشة واتساب، مما يجعل روابط الدعوة، ​​بما في ذلك روابط إلى محادثات المجموعات الخاصة، قابلة للاكتشاف ومتاحة لأي شخص يريد الانضمام، وذلك وفقًا لتقرير يوضح إمكانية اكتشاف أي شخص لمئات الآلاف من مجموعات واتساب والانضمام إليها باستخدام عمليات بحث معينة من جوجل.

وقال الصحفي (جوردان وايلدون) Jordan Wildon عبر

Your WhatsApp groups may not be as secure as you think they are.



The "Invite to Group via Link" feature allows groups to be indexed by Google and they are generally available across the internet. With some wildcard search terms you can easily find some… interesting… groups. pic.twitter.com/hbDlyN6g3q — Jordan Wildon (@JordanWildon) February 21, 2020

على منصة تويتر إنه اكتشف أن ميزة “دعوة إلى رابط المجموعة” في واتساب تتيح لشركة جوجل فهرسة المجموعات، وجعلها متاحة عبر الإنترنت، حيث يتم مشاركة الروابط خارج خدمة واتساب للرسائل الخاصة الآمنة.

وعثر الصحفي على مجموعات خاصة باستخدام عمليات بحث محددة من جوجل، وشملت النتائج الكثير من المجموعات الخاصة، وكان من الممكن، على سبيل المثال، الوصول إلى جميع المشاركين وأرقام هواتفهم بمجرد الانضمام إلى مجموعة مخصصة للمنظمات غير الحكومية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة.

ويمكن لمشرفي المجموعة إبطال رابط الانضمام إلى المجموعة إذا أرادوا ذلك، لكن وايلدون يقول إنه اكتشف أن تطبيق واتساب يعمد في هذه الحالات إلى إنشاء رابط جديد فقط، ولا يؤدي إبطال رابط الانضمام إلى المجموعة بالضرورة إلى تعطيل الرابط الأصلي.

وتأتي روابط مجموعات واتساب مع تحذيرات مرفقة لتذكير الشخص الذي ينشئ الرابط لمشاركته مع الأشخاص الذين يثق بهم فقط، لكن وايلدون قال: قد لا تكون مجموعات واتساب آمنة كما تظن أنها.

وقالت (أليسون بوني) Alison Bonny، المتحدثة باسم واتساب: يمكن العثور على روابط الدعوة المنشورة علنًا على الإنترنت بواسطة مستخدمي واتساب الآخرين بشكل يشابه جميع المحتويات التي يتم مشاركتها في القنوات العامة القابلة للبحث.

وأضافت “يجب عدم نشر الروابط التي يرغب المستخدمون في مشاركتها بشكل خاص مع الأشخاص الذين يعرفونهم ويثقون بهم على موقع ويب متاح للجميع.

ونشر (داني سوليفان) Danny Sullivan، من شركة جوجل،

Search engines like Google & others list pages from the open web. That’s what’s happening here. It’s no different than any case where a site allows URLs to be publicly listed. We do offer tools allowing sites to block content being listed in our results: https://t.co/D1YIt228E3 — Danny Sullivan (@dannysullivan) February 21, 2020

على تويتر توضح أن محركات البحث مثل جوجل وغيرها تدرج صفحات من الويب المفتوح، ولا يختلف الأمر عن أي حالة يسمح فيها الموقع بإدراج عناوين المواقع بشكل علني، وأضاف “نحن نقدم أدوات تتيح للمواقع حظر المحتوى المدرج في نتائجنا”.

يذكر أن المهندسة (جين وونغ) Jane Wong قد أوضحت في

A misconfiguration by WhatsApp enabled ~470k Group Invite links to be indexed by search engines



It should’ve been `Disallow`ed with robots.txt or with the `noindex` meta tag



thanks @JordanWildon for the tip https://t.co/CJxjJ5qyfh pic.twitter.com/FrW1I9Y8vs — Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 21, 2020

لها أن جوجل لديها نحو 470 ألف نتيجة عن مجموعات واتساب (chat.whatsapp.com) يمكن الوصول إليها من خلال البحث البسيط، وهذه الكمية هي جزء من عناوين المواقع التي تشكل دعوات لمجموعات واتساب.