تكنولوجيا: مركبة فضائية أمريكية جديدة تتغذى من "كهرباء روسيا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة "بوينج" الأمريكية أن إحدى معدات مركبتها الفضائية "ستارلاينر" من صنع روسى، وتمت صناعة المركبة المسماة بـ"ستارلاينر" كوسيلة جديدة لنقل الإمدادات ورواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية، وأعلن صانع المركبة الفضائية الأمريكية الجديدة في بيان تم بثه على موقع "تويتر" أن مركبة "ستارلاينر" تستخدم محوِّلاً كهربائيًا روسى الصنع.
وبحسب موقع سبوتنيك الروسى فخصص هذا المحوّل الذى يُصنع فى مدينة فورونيج الروسية لنقل الكهرباء من محطة الفضاء الدولية إلى مركبة "ستارلاينر" حين تلتحم المركبة بها، وكانت المرة الأولى التى تم فيها إطلاق مركبة "ستارلاينر" فى سبيل التجربة فى 20 ديسمبر 2019.
واستكمل رئيس الوكالة أن العام الماضي 2019 لم يكن عاما سهلا على الزملاء في شركات التأمين على الطيران والفضاء، حيث واجهت شركات التأمين الأوروبية مشكلات بسبب فشل إطلاق قمر "فيغا" صيف عام 2019، كذلك ظهرت صعوبات لدى الشركاء الأمريكيين فيما يتعلق بمجموعات المركبات الفضائية في المدار المنخفض، وكانت هناك أيضا حوادث أثناء عمليات إطلاق غير ناجحة في الصين.
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