شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تزيل منتجات تدعى علاج فيروس كورونا من متجرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت شركة التجارة الإلكترونية أمازون البائعين من أنها ستزيل قوائم المنتجات من المنصة التي تدعي أنها قادرة على علاج فيروس كورونا الجديد، ومع انتشار فيروس كورونا إلى أكثر من عشرين دولة، وتجاوز إجمالي عدد الوفيات في البر الرئيسي للصين 2000، أصبحت مكافحة المعلومات الخاطئة حول الفيروس تحديا كبيرا، وذلك بحسب موقع TOI الهندى.

وعلاوة على ذلك، يحاول بعض البائعين الاستفادة من مخاوف الفيروس عن طريق تقديم ادعاءات كاذبة، فوفقًا لتقرير في CNBC يوم الجمعة، حذرت شركة Amazon أحد البائعين من أنها ستحذف قوائمه الخاصة بأقنعة الوجه الجراحية لتقديم "مطالبات تسويق طبي غير معتمدة"، ولكن على الرغم من التحذير الذي وجهه التجار من أطراف ثالثة هذا الأسبوع، أدى البحث السريع الذي أجرته CNBC إلى عدة أمثلة على المنتجات التي بدا أنها تخرق هذه القواعد، بما في ذلك البخاخات والمنظفات المطهرة التي زعمت أنها "تقتل" فيروس كورونا.

كما ظهرت تكلفة استضافة المنتجات التي تدعي أنها "تقتل" فيروس كورونا بعد أن تعاملت المنصة في وقت سابق مع اتهامات باستضافة سلع غير آمنة ومزيفة وحتى منتهية الصلاحية، وأفيد أن شركة أمازون كانت واحدة من العديد من شركات التكنولوجيا التي ناقشت مع منظمة الصحة العالمية تدابير مكافحة المعلومات الخاطئة حول انتشار الفيروس التاجي على منصاتها.