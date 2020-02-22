هواتف 5G ستستحوذ على 15 في المئة من سوق الهواتف الذكية هذا العام، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لأحدث التنبؤات من مؤسسة Strategy Analystics المتخصصة في بحوث السوق، فسوف تمثل الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G نسبة أكبر من الشحنات العالمية هذا العام بحيث من المتوقع أن تنمو بأكثر من عشرة أضعاف لتصل إلى 199 مليون وحدة على الصعيد العالمي. هذا يُترجم إلى ما يقدر بنحو 15 في المئة من جميع شحنات الهواتف الذكية علمًا أن هذه النسبة كانت لا تتجاوز 1 في المئة في العام 2019. ويعتقد التقرير أيضًا أن الصين والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وألمانيا سوف تقف وراء 90 في المئة من جميع مبيعات هواتف 5G.

على الرغم من تزايد الشحنات، فمن المتوقع أن يحد تفشي فيروس كورونا من حجم شحنات هواتف 5G. وجدير بالذكر أن النصف الأول من العام 2020 سيشهد شحنات أبطأ من المتوقع للهواتف الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G، في حين أن النصف الثاني من العام سوف يشهد طفرة في الطلب. يوصف الهند وإندونيسيا على أنهما السوقين المهمين اللذين تخلفا عن الركب في معدل تبني شبكات الجيل الخامس 5G حيث أنه من غير المتوقع أن يحصلا على تغطية كبيرة لشبكات الجيل الخامس لمدة عام آخر على الأقل.

تجدر الإشارة إلى أن الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G ليست هي الوحيدة التي ستشهد نموًا على مستوى المبيعات هذا العام، فالهواتف الذكية القابلة للطي ستشهد بدورها زيادة على مستوى المبيعات على الصعيد العالمي.