الطلبات المسبقة على الهاتف Galaxy Z Flip القابل للطي تنفد في غضون دقائق بالهند

فاطمة أيت طالب - دبي - تم عرض الهاتف Galaxy Z Flip القابل للطي الذي أعلنت عنه شركة سامسونج في الأسبوع الماضي للطلب المسبق يوم أمس بالهند، وقد نفد المخزن المعروض للبيع من الهاتف في غضون دقائق في البلد.

تم تسعير الهاتف Galaxy Z Flip بنحو 1530 دولار أمريكي في الهند، وقد كان معروضًا للطلب المسبق على الموقع الرسمي لشركة سامسونج ومن خلال عدد من متاجر التجزئة المختارة في البلد. وللآسف، لم تكشف لنا شركة سامسونج عن عدد الوحدات المُباعة من الهاتف Galaxy Z Flip، ولكنها قالت أن الطلبات المسبقة نفدت ولكنها ستعرض دفعة أخرى للبيع قريبًا.

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وبالنسبة للأشخاص الذين نجحوا في طلب الهاتف Galaxy Z Flip يوم أمس، فسوف يبدأون بتلقي طلباتهم في اليوم 26 فبراير. وقد تردد أن شركة سامسونج ستبدأ بتلقي الطلبات المسبقة على الهاتف من جديد يوم 28 فبراير، ولكننا لا نزال ننتظر تأكيدًا رسميًا من شركة سامسونج. وفي نفس الوقت، الأشخاص الذين لم يتمكنوا من طلب الهاتف Galaxy Z Flip مسبقًا يوم أمس بإمكانهم التسجيل هنا للحصول على إشعار عندما يتم عرض الدفعة الثانية للطلب المسبق.

للتذكير، الهاتف Galaxy Z Flip الجديد يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة +FullHD محمية بطبقة Ultra Thin Glass، ومعالج ثماني النوى من طراز +Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB غير قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابكسل وخلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل كذلك للكاميرا الواسعة الزاوية.

الهاتف Galaxy Z Flip يضم كذلك هيكل مصنوع من الألومنيوم، وبطارية بسعة 3300mAh تدعم الشحن السريع بقوة 15W والشحن اللاسلكي بقوة 9W، فضلا عن شاشة خارجية من نوع Super AMOLED بحجم 1.1 إنش وبدقة 300×116 بكسل. وبالإضافة إلى ذلك، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل ومع واجهة Samsung One UI 2.0 الأحدث من شركة سامسونج، ويضم مستشعر بصمات الأصابع على الجانب.