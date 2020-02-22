شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تكشف عن حذف خدماتها وتطبيقاتها من الهواتف الجديدة لهواوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة "جوجل" الأمريكية لخدمة البحث على الإنترنت سبب حذف خدماتها وتطبيقاتها المعتادة من النماذج الجديدة لهواتف هواوي، قائلة إن ذلك يعود ببساطة إلى عدم قدرتها قانونيا على التصديق على هذه الهواتف بسبب الحظر الأمريكي.

وحذر المدير القانوني لنظام آندرويد تريستان أوتروسكي - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت من مخاطر أمنية، في حال حدوث عمليات تلاعب، في الأجهزة أو عبر تنزيل تطبيقات بديلة.

وحاول بعض المستخدمين في العام الماضي - خصوصا خارج الولايات المتحدة- البحث عن بدائل للتطبيقات المحذوفة مثل LZ Play، لكن تم حظرها، والمعروف أن هواتف هواوي تعتمد منذ إطلاقها على نظام أندرويد التشغيلي والتطبيقات التابعة لجوجل.

كانت الإدارة الأمريكية قد قررت فرض حظرعلى شركتي هواوي و ZTE الصينتين في الربيع الماضي، بسبب مخاوف أمنية، ما يعني منع الشركات الأمريكية من التعامل معها.

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على جانب أخر أعلنت شركة جوجل العملاقة للتكنولوجيا عن خطتها الجديدة لمحاربة تهديد تطبيقات أندرويد المسيئة والاحتيالية، حيث أعلنت الشركة أنه بمساعدة التقنيات المطورة حديثًا، قامت بإزالة 600 تطبيق من متجر جوجل بلاي، كما منعتهم الشركة أيضًا من منصات تسييل الإعلانات، Google AdMob وGoogle Ad Manager.

وقالت عملاق البحث إن هذه التطبيقات تنتهك سياسة الإعلانات التخريبية وغير المسموح بها، فيما بعد هذا الحظر الأخير، لن يتمكن صناع التطبيقات أيضًا من استثمار تطبيقاتهم حتى من خارج متجر جوجل بلاي"، فيما قال Per Bjorke، كبير مديري المنتجات بجودة زيارات الإعلانات في جوجل، "إن الاحتيال في الإعلانات عبر الأجهزة المحمولة يمثل تحديًا على مستوى الصناعة يمكن أن يظهر بأشكال عديدة مختلفة مع مجموعة متنوعة من الأساليب، وله القدرة على الإضرار بالمستخدمين والمعلنين والناشرين".