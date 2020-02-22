شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف كوكب تمر عليه السنة في أقل من يوم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف العلماء كوكبا يمر عليه عام خلال 18 ساعة فقط، وسرعة مرور الوقت متعلقة بدورانه حول النجم "NGTS-10" على مسافة قريبة جدًا، ووجد الباحثون الكوكب في كوكبة الأرنب وهو يقع على مسافة 2.5 مليون كم من نجم كما ينتمي إلى فئة الكواكب الخارجية العملاقة الغازية، المشتري الحار، بحسب ما نشرته مجلة "مونثلي نوتيسيس".

وقال البروفيسور بجامعة وارويك في بريطانيا، جيمس ماكورماك، "من السهل جدا إيجاد كواكب كهذه لأنها غالبا ما تمر بالقرب من قرص الكوكبة، لكن من النادر جدا رصد الكواكب التي يمر عليها العام في أقل من يوم وإلى الآن تم اكتشاف سبعة كواكب من هذا النوع"، وذلك بحسب ما نشرته وكالة سبوتنيك.

ويقدر وزن الكوكب الجديد ضعف وزن أكبر كوكب في نظامنا الشمسي وهو أكبر بـ1.2 مرة من كوكب المشتري، وما يميز هذه الفئة من الكواكب هو أنها سماءها (طبقات الجو العليا) تمطر بالياقوت والأحجار الكريمة، ويثير نجم NGTS-10 اهتمام العلماء، فخلال عشرة سنين ستقتصر فترته المدارية (الزمن المستغرق لدوران جرم فلكي في مداره) إلى سبع ثوان.

في سياق آخر، صرحت مونيكا غرادي أستاذة علوم الكواكب والفضاء بجامعة ليفربول هوب أنه من شبه المؤكد لديها، أن يكون قمر كوكب المشتري، المعروف باسم "أوروبا"، موطناً لمخلوقات فضائية، تشبه "الأخطبوط" بالشكل.