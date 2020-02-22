شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاكر يكشف تفاصيل جديدة عن تطوير أكبر بطارية لسيارات تسلا الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا مؤخرا، إن الشركة تقترب بسرعة من القدرة على الحصول على سيارات Model S تسير على بعد 400 ميل بعملية شحن واحدة، وقد أكد هاكر لتسلا الآن هذه التقنية، فقد شارك جيسون هيوز على تويتر، أن الشركة تعمل على تكوين حزمة بطارية جديدة مع مجموعات من 108 خلايا وحزمة ~ 450 فولت مع حوالي 109 كيلو واط ساعة من الطاقة القابلة للاستخدام.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعد هذه التقنية أكبر بطارية لتسلا حتى الآن، وستكون هذه التكنولوجيا قوية بما يكفي لتزويد المركبات الكهربائية بأكثر من 400 ميل من المدى في شحنة واحدة.

كما تم تحقيق المجموعة الجديدة من خلال تحسينات البرامج وتحديث تسلا مع وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة، وتم الكشف عن أخبار حزمة البطارية التي تبلغ حوالي 110 كيلو واط في الساعة بواسطة حيسون هيوز المعروف بقرصنة تسلا للعثور على التحديثات والميزات الجديدة.

وكتب هيوز في تغريدة: "قضيت بعض الوقت في قراءة بعض البرامج الثابتة لـ Tesla BMS"، مضيفا "تم تعديل بعض المتغيرات لتناسب 108 مجموعات من الخلايا (حوالي 450 فولت حزمة)".

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وأوضح هيوز، "هناك packID يبدأ تحديد مدى الاستمرارية بالبطارية إلى حوالي 109 كيلو واط ساعة قابلة للاستخدام (400+ ميل)".

وأضاف "تشير مجموعة من الأقراص الأخرى إلى الإعداد الجديد لتهيئة S / X / 3 packs في مرحلة ما ".

وهذا يعني أن السائقين سيكونون قادرين على الاقتراب إلى حد ما من القدرة على قيادة السيارة طوال الطريق من مدينة نيويورك إلى العاصمة ثم العودة مرة أخرى، ومن شأن هذا النطاق أيضًا أن يعزز مكانة السيارة الكهربائية في الجزء العلوي من السلسلة للمجموعة عند المقارنة مع المنافسين.