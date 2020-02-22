محادثاتك على واتساب يمكن أن تكشف بسهولة عبر محرك غوغل

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أفاد تقرير جديد لشركة الإعلام والبث “فايس (Vice)” بأن مجموعات المحادثة الخاصة التي تقدمها خدمة واتساب ليست “بالخاصة جدا” على حد وصف التقرير.

التقرير كشف بأن بحثا بسيطا على محرك البحث غوغل يمكن أن يوصلك إلى أي مجموعة دردشة خاصة على واتساب.

الأمر يبدو غير منطقي، لكنه واقع، بحسب “فايس” إذ لم يكن سهلا قبل هذا الوصول إلى مجموعات المحادثة الخاصة في واتساب إلا من خلال رمز دعوة يتم توزيعه من قِبل المشرفين على الدردشة، لكن المشكلة أن غوغل يقوم بفهرسة بعض الدعوات التي هي عبارة عن روابط مع سلسلة من النصوص، ما يتيح لأي شخص يقوم ببحث على غوغل العثور عليها.

يستخدم غوغل برامج لفهرسة العناوين (URL) عبر الإنترنت، ومن السهل جدًا على مواقع الويب والتطبيقات وضع سطر من التعليمات البرمجية على الصفحات التي تخبر برامج غوغل بعدم فهرسة المعلومات هناك.

السبب وراء مشكلة خصوصية واتساب هو عدم طلبه بإبطال غوغل لبرنامجه الخاص بتتبع العناوين، ولو فعل ذلك لكانت المحادثات أكثر أمانا.

إذا كنت ترغب في التحقق ما إذا كانت مجموعة واتساب الخاصة بك مفهرسة، فما عليك سوى البدء بسلسلة “chat.whatsapp.com”.

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أدخل بعض المعلومات الخاصة بالدردشة، وستجد أن مجموعتك معروفة لدى غوغل وبالتالي لدى “كل من يبحث عنك”.

بحسب “فايس” قام الكثيرون بذلك، وتمكّنوا من العثور على مجموعات دردشة متعددة.

بل تم كشف دردشات لمنظمات غير حكومية معتمدة من قبل الأمم المتحدة.

إذ أدرجت مجموعات الدردشة هذه أسماء الأعضاء بالإضافة إلى معلومات الاتصال، وفي بعض الحالات أرقام هواتفهم، وهو ما يزيد من سهولة اختراق أي منها.