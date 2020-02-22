جوجل تزيل مئات التطبيقات من بلاي بسبب الإعلانات “التخريبية”

قالت شركة جوجل يوم الخميس: إنها أزالت ما يقرب من 600 تطبيق أندرويد “تخريبي” من متجر (بلاي) Play، كما حظرت مطوريها، وذلك في أحدث خطوة لكبح عمليات الاحتيال في الإعلانات عبر الأجهزة المحمولة.

ولا تسمح سياسة جوجل بالإعلانات التي تُعرض عند عدم استخدام أحد التطبيقات أو التي تخدع المستخدمين بالنقر على الإعلانات عن طريق الخطأ.

وتقول الشركة: إنها تُعرِّف الإعلانات التخريبية بأنها “الإعلانات التي تُعرض على المستخدمين بطرق غير متوقعة، بما في ذلك الإضرار، أو التداخل في قابلية استخدام وظائف الجهاز”، مثل الإعلانات التي تملأ الشاشة وتنبثق أثناء مكالمة هاتفية، أو عند استخدام تطبيقات التنقل.

وأشارت جوجل أيضًا إلى أنها طورت “منهجًا مبنيًّا على التعلم الآلي” لمساعدتها على اكتشاف الإعلانات الخارجة عن السياق في التطبيقات على نحو أفضل، وهو المنهج الذي أدى إلى الحظر الشامل الذي أُعلن عنه أمس.

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ووفقًا لتقرير من موقع BuzzFeed News، فإن معظم التطبيقات التي أُزيلت من المتجر طورها مطورون من الصين، والهند، وسنغافورة، وكانت معظمها موجهة للمستخدمين الناطقين باللغة الإنجليزية. وذكر الموقع أن Cheetah Mobile – وهي شركة تجارية عامة مقرها في الصين – تمتلك أكثر من 40 تطبيقًا من التطبيقات التي أُزيلت من المتجر في حملة الحظر الأخيرة.

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يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها جوجل هذا النوع من الإجراءات ضد المطورين. ومع أن هذا الإجراء يبدو أنه أكبر عملية إزالة لتطبيقات الاحتيال في الإعلانات حتى الآن. إلا أن الشركة حظرت في شهر تموز/ يوليو الماضي المطور الصيني CooTek لاستخدامه مكونًا إضافيًا لبرامج الإعلانات التي أرسلت للمستخدمين إعلانات هجومية حتى عندما لا يكون التطبيق قيد الاستخدام.