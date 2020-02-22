فيسبوك تعتزم منح المستخدمين مالًا مقابل تسجيلاتهم الصوتية

أعلنت شركة فيسبوك يوم الخميس أنها ستعرض دفع المال لبعض المستخدمين مقابل تسجيلاتهم الصوتية التي ستُستخدم للمساعدة في تحسين تقنية التعرف على الكلام.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن كُشف عن أن فيسبوك، وكذلك أمازون، وآبل، ومايكروسوفت، وجوجل، تتنصت على التسجيلات الصوتية للمستخدمين، وتنسخها لتحسين أنظمة التعرف على الكلام دون إعلام العملاء بأنها تفعل ذلك.

وقالت فيسبوك: إنها ستتيح للمستخدمين إجراء تسجيلات صوتية كجزء من برنامج جديد يسمى Pronunciations في تطبيق أبحاث السوق Viewpoints. وإن كان المستخدم مؤهلًا لأن يكون جزءًا من البرنامج، فسيكون بمقدوره تسجيل عبارة Hey Portal متبوعة بالاسم الأول لصديق من قائمة أصدقائه. وسيتمكن المستخدم من فعل ذلك بأسماء ما يصل إلى 10 أصدقاء، وعليه تسجيل كل عبارة مرتين.

ومع ذلك، لن تدفع فيسبوك الكثير مقابل التسجيلات. فإذا أكمل المشترك مجموعة واحدة من التسجيلات، فسيحصل على 200 نقطة في تطبيق Viewpoints، ولا يمكن صرفها في التطبيق حتى يصل مجموع النقاط إلى ما لا يقل عن 1000 نقطة. وهي تساوي في التطبيق مبلغ 5 دولارات، تُرسل عبر خدمة (باي بال) PayPal. وتقول فيسبوك: إنها قد تمنح المستخدمين فرصة إعداد ما يصل إلى خمس مجموعات من التسجيلات، وبالتالي جمع 1000 نقطة للحصول على المال.

Advertisements

وتقول فيسبوك: إن التسجيلات الصوتية التي يقدمها المستخدمون لن تكون مرتبطة بملفهم الشخصي على الشبكة الاجتماعية، وإن الشركة لا تشارك نشاط تطبيق Viewpoints على الشبكة، أو الخدمات الأخرى المملوكة لفيسبوك دون إذن.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

يُذكر أن برنامج نطق الكلمات سيكون متاحًا لمستخدمي الولايات المتحدة الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا ولديهم أكثر من 75 صديقًا على فيسبوك. وتقول الشركة: إن البرنامج سيُطرح ببطء، لذلك لن يكون متاحًا لجميع المستخدمين على الفور.