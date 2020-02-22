شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Spotify يختبر ميزة إظهار كلمات الأغنية عبر الشاشة أثناء الاستماع لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختبر خدمة الموسيقى Spotify ميزة جديدة لإظهار كلمات الأغانى، حيث لاحظ بعض المستخدمين الميزة التي تقوم بتمرير لكلمات الأغنية في الوقت الفعلي عبر واجهة التطبيق أثناء الاستماع، وهى ميزة يتم اختبارها حاليًا على أجهزة أندرويد فقط، من جانب مستخدم له إصدار تجريبي 8.5.46.848، وهو متاح حاليًا لبعض المستخدمين فقط.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعرض هذا الاختبار الكلمات من خلال ما كان سابقًا يسمى "'behind the lyrics"، ويظهر شريط قابل للتمرير أسفل واجهة التشغيل/الإيقاف المؤقت للتطبيق، ويمكن أن ينزلق للأعلى لتوسيع مكان كلمات الأغاني إلى وضع ملء الشاشة.

وتفيد التقارير بأن الكلمات غير متوفرة حاليًا على جميع الأغاني، ويتم توفيرها من خلال الشريك السابق لعملاق البث Musicxmatch.

وعلى الرغم من أن هذا سيكون أول مرة على أجهزة أندرويد من Spotify، إلا أن كلمات الوقت الفعلي كانت بالفعل ميزة من خدمات المنافسين مثل Apple Music التي أطلقت أداة مماثلة في سبتمبر.

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وليس هناك ما يشير إلى ما إذا كان Spotify يخطط لإصدار كلمات في الوقت الفعلي على أساس أوسع أو متى، ولكن استعداده الأخير لتطبيقه في اتجاهات جديدة ينبغي أن يكون علامة على أن المزيد من الميزات الجديدة في الطريق.

ويعد التطبيق الجديد متاح على أيفون وأندرويد، ولكن فقط للأشخاص الذين لديهم اشتراك في Spotify Premium Family.