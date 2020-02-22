شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: استمرار نمو سوق الهواتف الذكية فى ألمانيا خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن سوق الهواتف الذكية والخدمات المحمولة ذات الصلة والبنية التحتية لشبكات الاتصالات ستستمر في النمو خلال 2020 في ألمانيا بنسبة 2 في المائة إلى 36.4 مليار يورو (39.4 مليار دولار) وذلك وفقًا لتوقعات نشرتها جمعية Bitkom الرقمية، حيث ستولد خدمات البيانات والصوت أكبر حصة من الإيرادات بنمو قدره 0.9 في المائة إلى 20.2 مليار يورو على أساس سنوي، بينما سترتفع عائدات مبيعات الهواتف الذكية إلى 12.3 مليار يورو، بزيادة قدرها 3 في المائة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقال "هانز أميتسيتريتر" عضو المجلس التنفيذي لشركة Bitkom "مثل أي جهاز آخر، فإن الهاتف الذكي يرمز إلى المعلومات والترفيه والإنتاجية "، وأضاف: "لقد تم إنشاء نظام إيكولوجي مبتكرة من الأجهزة والتطبيقات والخدمات والبنية التحتية للشبكة بقيمة مليارات الدولارات ويستمر في النمو".

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فيما افترضت الجمعية الرقمية الألمانية أن 22.9 مليون جهاز سيتم بيعها في عام 2020، أي بانخفاض قدره 0.6 في المائة، وتم تقدير متوسط ​​سعر الجهاز الواحد من 519 يورو في عام 2019 إلى 536 يورو في عام 2020، وكانت حصة مستخدمي الهواتف الذكية في ألمانيا تتطور باستمرار.

وقال " أميتسيتريتر": "بالنسبة للغالبية الساحقة من الناس في ألمانيا، يعد الهاتف الذكي رفيقًا لا غنى عنه في الحياة اليومية ومساعدًا مفيدًا في جميع المواقف في الحياة"، ووفقًا لمسح أجرته شركة Bitkom مؤخرًا، رأى 92 في المائة أن الهواتف الذكية تمثل ارتياحًا كبيرًا في الحياة اليومية وأن 80 في المائة لم يعد بإمكانهم تخيل حياة خالية من الأجهزة المحمولة.

فيما لاحظت الرابطة الرقمية الألمانية أنه بالنسبة للغالبية، كان من المهم أن تكون محدّثًا بالأجهزة، حيث قام 51 بالمائة من مستخدمي الهواتف الذكية بشراء هاتف ذكي خلال الـ 12 شهرًا الماضية.