شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات.. أبل تطرح هاتفها المقبل باسم غريب .. اعرف ايه هو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت خلال الفترة الماضية العديد من التسريبات حول هواتف أيفون المنتظرة من شركة أبل، والذى من المتوقع أن تطرحه الشركة في المستقبل القريب، ويتميز بسعره "الرخيص"، فيما كان متوقعا أن يحمل الجهاز اسم SE أو آيفون 9، إلا أن المدون جون بروسر كشف عبر قناته على يوتيوب بمفاجأة يحتمل أن تكون صحيحة، وهي أن الهاتف من الطراز الجديد سيحمل اسم "آيفون" فقط، مجردا من أي تفاصيل أخرى.

وقال بروسر إن مصدر المعلومات هو موظف يعمل في شركة آبل، دون الكشف عن اسمه، حيث يعتبر بروسر أحد مشاهير عالم التسريبات التقنية، وتحظى قناته بمتابعة مئات الآلاف، ويعتبره البعض مصدرا موثوقا للتسريبات التي تتبين صحتها لاحقا، فيما كانت مواقع تقنية متخصصة قد سربت في وقت سابق من الشهر الجاري بأن شركة آبل تنوي طرح هاتف آيفون منخفض التكلفة بسعر 399 دولارا.

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ورجح موقع "فاست كومباني" الذي أعلن هذا الخبر أن يتم طرح الهاتف الجديد في مارس المقبل، وتسعى شركة آبل، بحسب بعض المحللين، للمنافسة في السوق الهندية حيث يبلغ سعر هاتف من نوع أندرويد أقل من 200 دولار، وربما الصين، التي تواجه فيها الشركة أيضا منافسه قوية.

لكن آبل ربما يكون لها هدف أكبر، هو السوق العالمية، حيث يوجد عدد كبير من متسوقي الهواتف الذين يفضلون هواتف آيفون لكنهم لا يتحملون تكلفة شرائها، لذلك فإن إنتاج هاتف بسعر منخفض وبالمكونات والمزايا الصحيحة سيكون "مغريا" لهؤلاء.

ويوقع تقرير الموقع المختص في التقنية والابتكار أن يزود الهاتف بشاشة 4.9 بوصة، وخاصية التعرف ببصمة الإصبع، لكنه لن يتمتع بخاصية التعرف على الوجه، نظرا لارتفاع تكلفة إنتاج شريحة ليزر، وقال موقع ماك رومرز إن الهاتف سيدعم بمعالج إيه 13 المستخدم في هاتفي آيفون 11 وآيفون 11 برو وذاكرة رام 3 جيجا بايت، وسعة تخزين 64 و128 غيغابايت، أما ألوانه فستكون الرمادي والفضي والأحمر.