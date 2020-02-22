كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Fuffee Mug”…كوب يستخدم حرارة القهوة لتشغيل شاشة إلكترونية مدمجة

متابعة-سنيار: “Fuffee Mug” هو قدح قهوة فريد من نوعه، فهو مزود بشاشة حبر E متكاملة ويستخدم الطاقة الحرارية لتشغيلها.

وقال مطورو الكوب: “استخدام كوب Fuffee Mug يضيف نكهة أخرى لقهوتك، ومن خلال تطبيق التكنولوجيا المتطورة، يمكّنك Fuffee Mug من الاستمتاع بوقت شرب القهوة وتلوين شبكتك الاجتماعية بالإضافة إلى تحسين نوعية حياتك نفسها. فمن خلال تسخير الطاقة الحرارية من القهوة، يصبح Fuffee كوبا للمنصة الاجتماعية بدون بطارية يسمح لك بالتعاون مع مختلف العلامات التجارية وخدمات الوسائط، وستشعر بشيء مختلف في كل مرة تشرب فيها قهوتك في Fuffee. ”

كوب القهوة Fuffee Mug الذي أنشأته Nocero Beguhe، متاح للدعم على منصة Indiegogo بسعر مخفض، مما يوفر لك 30 ٪ من سعر التجزئة الموصى به، مع الشحن المتوقع إلى جميع أنحاء العالم خلال مايو 2020.

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