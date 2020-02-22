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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Bella” جهاز ذكي يسمح للآباء بمراقبة أطفالهم
متابعة-سنيار: “Bella” هي جهاز ذكي يسمح للآباء بمراقبة أطفالهم منذ الولادة وحتى عمر ثلاث سنوات.
يتكامل الجهاز الذكي مع تطبيق الهاتف الذكي المصاحب لكل من iOS و Android.
تم تجهيز بيلا بذكاء اصطناعي للتأكد من أنك متصل دائما بطفلك للمساعدة في الحفاظ على سلامته ومراقبته.
أطلق جهاز Bella هذا الشهر عبر Kickstarter، وأثار بالفعل ما يقرب من 4 أضعاف هدف التعهد المطلوب، وذلك بفضل ما يقرب من 200 من الداعمين مع بقاء 26 يوما على نهاية حملته.
تتوفر التعهدات المبكرة من 114 جنيها إسترلينيا أو حوالي 149 دولارا، ومن المتوقع أن يتم الشحن في جميع أنحاء العالم في وقت قريب من مايو 2020.
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