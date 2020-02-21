شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم.. ألمانيا تطلق أول صاروخ يعمل بالوقود السائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه في مثل هذا اليوم الموافق 21 فبراير 1931، أطلقت ألمانيا أول صاروخ يعمل بالوقود السائل، والذي لم يحقق الارتفاع المطلوب منه، ولكنه ابتعد حوالي 10 أمتار عن الأرض، وكان طول الصاروخ نفسه قدمين فقط، لذلك حقق ارتفاعًا بلغ حوالي خمسة أضعاف ارتفاعه، وسمى هذا الصاروخ هوكل-وينكلر 1 على اسم المهندسين اللذين صمماه.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، كان Hückel-Winkler 1 مدعومًا بمزيج من الأكسجين السائل والميثان السائل، وقد انطلقت المركبة بالقرب من ديساو بألمانيا في رحلتين منفصلتين.

كان العلماء الألمان قد بدأوا تجريب الصواريخ التي تستخدم الوقود الدفعي السائل قادرة على الوصول إلى ارتفاعات عالية نسبيا في العشرينات من هذا القرن، ولعلهم في عام 1927، قد شكلوا من خلال فريق من مهندسين الصواريخ الهواة جمعية تسمى جمعية الصواريخ الألمانية، إلا أنه في عام 1931 أطلقت ألمانيا صاروخ الوقود السائل باستخدام الأكسجين والبنزين، والذى أثبت نجاح خلال تجاربه المتعددة خطوة بخطوة.

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كما أنه في عام 1943، بدأ إنتاج الصاروخ V-2 في ألمانيا، وكان له مدي تشغيل 300 كيلومتر (190 ميل) ويحمل 1000 كيلوجرام رأس حربي، مع عبوة ناسفة أماتول، وحقق أقصى ارتفاع لحوالي 90 كيلومتر (56 ميل).

واستمر عمل ألمانيا في مجال تطوير الصواريخ على مدار السنوات المقبلة، فإن هذا المجال تتسابق فيه عدة دول أخرى من بينها روسيا وأمريكا والصين أيضا، خاصة مع طموح الوصول إلى الفضاء السحيق ومناطق أبعد من الحدود السابقة لقدرة الصواريخ.