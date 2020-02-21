آبل تعمل على نسخة إقتصادية من سماعات AirPods Pro، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - صدر اليوم تقرير جديد من موقع DigiTimes أوضح أن شركة آبل تستعد لإصدار نسخة Lite من سماعات AirPods Pro. نظرًا للنجاح الكبير الذي حققته سلسلة سماعات الأذن اللاسلكية AirPods Series، فهذا الأمر دفع شركة آبل لتفكر في توسيع هذه التشكيلة لتنويع الأسعار قدر الإمكان. ومن المتوقع أن يتم وضع النسخة الجديدة في مكان بين سماعات AirPods 2 التي تُكلف 159$ وسماعات AirPods Pro التي تُكلف 249$.

ووفقا للتقرير الجديد، فمن المرجح أن تكون الشركة التايوانية Universal Scientific Industrial هي الشركة التي ستعتمد عليها آبل لتصنيع سماعات AirPod Pro Lite الجديدة، وستستخدم هذه السماعات الجديدة بدورها تكنولوجيا النظام في الحزمة ( system-in-package ).

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بينما لا تزال في مرحلة الشائعات الأولية، فمن المتوقع أن تصل سماعات AirPods Pro Lite الجديدة في منتصف هذا العام، ولكن قد تتغير الخطط بسبب تفشي فيروس كورونا. عمومًا، من المتوقع أن تنمو مبيعات سماعات AirPods Pro Series لتشكل 40 إلى 50 في المئة من إجمالي مبيعات سماعات AirPods بحلول نهاية هذا العام.