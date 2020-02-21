النسخة الحمراء من سماعات الأذن اللاسلكية +Galaxy Buds تظهر على الويب

فاطمة أيت طالب - دبي - في نفس الحدث الذي كشفت فيه شركة سامسونج عن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series والهاتف Galaxy Z Flip القابل للطي، قامت الشركة كذلك بإزاحة الستار رسميًا عن سماعات الأذن اللاسلكية +Galaxy Buds. وقالت الشركة الكورية الجنوبية آنذاك أنها ستقوم بإصدار سماعات +Galaxy Buds باللون الأسود والأزرق والأبيض والأحمر، ولكنها لم تعرض لنا فعليًا النسخة الحمراء من هذه السماعات. وبالتالي، هذا يعني أنه كان يتعين علينا إنتظار المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass والمعروف بإسم الشهرة evleaks ليعطينا لمحة عن النسخة الحمراء من سماعات +Galaxy Buds، ويمكنك إلقاء نظرة عليها أعلاه.

للتذكير، كما يوحي إسمها، فهذه السماعات الجديدة تعتبر بمثابة نسخة مُحسنة من سماعات Galaxy Buds الحالية، وهذا ما يُفسر إحتفاظها بنفس التصميم.

على عكس بعض الشائعات التي تم تداولها في الفترة الماضية، فسماعات +Galaxy Buds الجديدة من سامسونج لا تأتي مع تقنية إلغاء الضوضاء، ولكنها تأتي مع بطارية أكبر مقارنة مع سماعات Galaxy Buds الحالية.

وكما أشرنا قبل قليل، فسماعات +Galaxy Buds الجديدة والعلبة الخاصة بها تحتفظ بنفس الأبعاد، على الرغم من أن السماعات أثقل بنسبة 10 في المئة، فهي تزن 6.3 جرام لكل سماعة. تمتاز البطارية الموجودة بداخلها بسعة أكبر، مما يؤدي إلى تحسين عمر البطارية بحيث أصبح بإمكانك الآن الحصول على 11 ساعة من الإستخدام من السماعات نفسها، وضعف هذا في حالة إذا قمت بوضعها داخل العلبة لفترة مع العلم بأن هذه الأخيرة تدعم الشحن السلكي والشحن اللاسلكي.

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سماعات Galaxy Buds الحالية تدعم الإقتران بجهاز واحد فقط، وتحتوي على إثنين من الميكروفونات، أحدهما خارجي والأخر داخلي ولا يقومان بالفعل بعمل لائق في توفير تجربة واضحة أثناء الإتصال. يبدو أن سماعات +Galaxy Buds تأتي مع إثنين من الميكروفونات الخارجية ليصبح المجموع ثلاث ميكروفونات، ونأمل أن تتمكن من السماح للمستخدمين المحتملين بالحصول على تجربة إتصال مناسبة خالية من الضوضاء والتشوهات.

سماعات +Galaxy Buds الجديدة لن تدعم تقنية إلغاء الضوضاء كما قلنا، وبالتالي يجب الإعتماد على الإدخال المحكم لسماعة الأذن لعزل الصوت المحيط. وعلى الرغم من عدم وجود تغيير في الحجم، فنحن نتوقع حدوث تحسن كبير في جودة الصوت أثناء تشغيل الموسيقى، على الرغم من أن سماعات Galaxy Buds الحالية تقدم تجربة صوتية رائعة مقارنة بسعرها، ولكن من المحتمل أن تكون سماعات +Galaxy Buds الجديدة أفضل.

تجدر الإشارة إلى أن الطلبات المسبقة على هواتف Galaxy S20 Series و Galaxy Z Flip ستأتي مع سماعات +Galaxy Buds مجانًا، ولكن في حالة إذا كنت ترغب في شراء هذه السماعات فقط، فهي متاحة الآن للطلب المسبق، وستُكلفك 150 دولار أمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية، ونحو 170 يورو في أوروبا.

https://twitter.com/evleaks/status/1230629176564207618