شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تزيل 600 من تطبيقات أندرويد المزعجة من متجرها للتطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل العملاقة للتكنولوجيا عن خطتها الجديدة لمحاربة تهديد تطبيقات أندرويد المسيئة والاحتيالية، حيث أعلنت الشركة أنه بمساعدة التقنيات المطورة حديثًا، قامت بإزالة 600 تطبيق من متجر جوجل بلاي، كما منعتهم الشركة أيضًا من منصات تسييل الإعلانات، Google AdMob وGoogle Ad Manager.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقال عملاق البحث إن هذه التطبيقات تنتهك سياسة الإعلانات التخريبية وغير المسموح بها، فيما بعد هذا الحظر الأخير، لن يتمكن صناع التطبيقات أيضًا من استثمار تطبيقاتهم حتى من خارج متجر جوجل بلاي"، فيما قال Per Bjorke، كبير مديري المنتجات بجودة زيارات الإعلانات في جوجل، "إن الاحتيال في الإعلانات عبر الأجهزة المحمولة يمثل تحديًا على مستوى الصناعة يمكن أن يظهر بأشكال عديدة مختلفة مع مجموعة متنوعة من الأساليب، وله القدرة على الإضرار بالمستخدمين والمعلنين والناشرين".

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وأضاف:" في جوجل، قمنا بتخصيص فرق تركز على اكتشاف وإيقاف المطورين الضارين الذين يحاولون الاحتيال على النظام البيئي للجوال، وكجزء من هذه الجهود، نتخذ إجراءات ضد أولئك الذين يقومون بإنشاء تطبيقات تبدو غير ضارة، لكنهم ينتهكون بالفعل سياساتنا الإعلانية ".

وتشير جوجل إلى أن الإعلانات المعطلة هي تلك التي يتم عرضها للمستخدمين بطرق غير متوقعة، بما في ذلك الإضرار أو التداخل في قابلية استخدام وظائف الجهاز، وهذا يؤدي إلى مزيد من تجربة المستخدم السيئة ويعيق عدة مرات الوظائف الرئيسية للجهاز، فعلى سبيل المثال، يظهر إعلان بملء الشاشة عندما يحاول المستخدم إجراء مكالمة هاتفية، ويضيف Bjorke، "من أجل محاربة هذا، طورت الشركة نهجًا مبتكرًا يعتمد على التعلم الآلي للكشف عن عندما تظهر التطبيقات إعلانات خارج السياق".

فيما يزعم تقرير Buzz Feed أن معظم التطبيقات المحظورة هي من الصين والهند وسنغافورة وتستهدف المستخدمين الناطقين باللغة الإنجليزية.