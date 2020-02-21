شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك سيدفع أموالا للمستخدمين مقابل تسجيل أصواتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لسنوات طويلة كانت شبكة فيس بوك تستمع للتسجيلات الصوتية التي يرسلها مستخدموها عبر تطبيق ماسنجر وذلك لتحسين قدراتها في التعرف على الأصوات وتمييز الكلمات وتحويل الصوت إلى كتابة على حد وصف الشركة، إلا أن هذه الممارسات قد توقفت والآن تأتي الشركة بطريقة أكثر صراحة من أجل فعل ذلك، حيث أوضحت أنها ستمنح المستخدمين أموالا عن كل مقطع صوتي تسجله لهم.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فقد بدأ فيس بوك مشروع يدعى Pronunciations وذلك ضمن تطبيق ViewPoints للأبحاث التي يجريها، وقد كان هذا التطبيق يتيح للمستخدمين الإجابة عن بعض الاستبيانات والحصول على المال فى المقابل، والآن سيتيح تقديم الصوت مقابل المال.

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وبحسب التقرير، فمقابل كل مقطع صوتي مسجل سيقدم فيس بوك للمستخدم 200 نقطة، ويمكن استبدال كل ألف نقطة بمبلغ 5 دولار، هذا يعني أن التسجيل الواحد قيمته 1 دولار تقريباً، أما عن شروط الانضمام للبرنامج فهي أنه متاح فقط للمستخدمين داخل الولايات المتحدة الأميركية ولمن أعمارهم 18 عاماً وما فوق ولديهم 75 صديق على فيس بوك أو أكثر، وسيتم تحويل المبلغ النقدي باستخدام PayPal.

فيما تشمل المقاطع المسجلة نطق عبارة "Hey Portal" وبعدها بضعة جمل بالإضافة للاسم الأول لبعض أصدقاء المستخدم، ومن الواضح أن فيس بوك يريد تطوير قدراته في مجال التعرف على الصوت وذلك لجهازه المنزلي Portal، فيما يعد فيس بوك أنه لن يربط تسجيلات المستخدم الصوتية بملفه الشخصي، كما أنه لن ينشر هذا النشاط مع باقي تطبيقات فيس بوك مثل واتساب وانستجرام بدون موافقة المستخدم.

الجدير بالذكر أن العديد من الشركات التقنية الأميركية مثل جوجل وأمازون وآبل كانت تستمع إلى تسجيلات صوتية لمستخدمي خدماتها وذلك لتطوير خوارزميات التعرف على الصوت خاصتها. ولاحقاً قامت كلها بإلغاء مشاريعها ووفرت طريقة للمستخدمين لحذف البيانات المجمعة عنهم.