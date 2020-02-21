سامسونج ترسل عن طريق الخطأ إشعار ” Find My Phone ” لمستخدمين عشوائيين

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا تلقيت رسالة غامضة على هاتف Galaxy الخاص بك مع عبارة تقول ” 1 “، فلا داعي للقلق، فقد كان هذا مجرد إختبار داخلي تم إرساله بطريقة ما إلى الأجهزة الفعلية التي بحوزة العملاء.

أوضحت شركة سامسونج في رسالة على تطبيق Samsung Members أنه تم إرسال هذه الرسالة للمستخدمين عن طريق الخطأ فقط، وأنه لن يكون لها أي تأثير على هواتف المستخدمين. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إرسال هذه الرسالة إلى عدد محدود من الأجهزة، ولكن هذا الخطأ لم يقتصر على هاتف معين أو بلد معين، فقد ظهر في كل من نيوزيلندا وكندا وأمريكا الجنوبية وسنغافورة. إذا تلقيت هذه الرسالة، فإن النقر عليها لن يؤدي إلى فعل أي شيء.