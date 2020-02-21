- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يختبر ميزة جديدة تضع إشارة برتقالية تحت الأخبار المزيفة والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فيسمح تويتر أيضًا للمستخدمين بالمشاركة في تقارير المجتمع، مما يتيح للجمهور تحديد ما إذا كانت المشاركة التي تحمل شارة مضللة أم لا.
ولعل في عام 2018، وُجد أن 80% من الحسابات التي استخدمت لنشر معلومات كاذبة خلال الحملة الرئاسية لعام 2016 كانت لا تزال نشطة، وما زالت تنشر أكثر من مليون تغريدة قبل أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، ويبدو أن إصدار الشارات الجديدة قد بدأ قبل أن يبدأ المرشحون المحتملون في انتخابات عام 2020.
ميزة تويتر
فيما أوضح موقع تويتر أنه يمكن طرح هذه الطريقة كميزة مباشرة في الخامس من مارس المقبل. وقال متحدث باسم تويتر: "إننا نستكشف عددًا من الطرق لمعالجة المعلومات الخاطئة وتوفير المزيد من السياق للتغريدات على تويتر".
وأضاف: "المعلومات الخاطئة هي قضية حرجة وسنختبر العديد من الطرق المختلفة لمعالجتها". ويعرض العرض التوضيحي للميزة شارات حمراء وبرتقالية على ثلاث تويتات وجد أنها أخبار مزيفة.
ويتطلع تويتر أيضًا إلى الجمهور للحصول على المساعدة في تحديد المعلومات الخاطئة من خلال "تقارير المجتمع" الجديدة.
وتقدم هذه الميزة للمستخدمين دراسة استقصائية تطلب منهم تقييم مدى احتمال تضليل المنشور المعني على الأرجح بشكل ضار، ثم يطلب من المستخدمين تقييم مدى احتمال استجابة أعضاء المجتمع الآخرين بالطريقة نفسها، باستخدام مقياس من صفر إلى 100.
ويسمح السؤال الأخير في الاستبيان للمشارك بالتفصيل حول سبب اعتقادهم بأن التغريدة لا تحتوي على مواد مضللة أو لا تحتوى عليها.
ويكسب المستخدمون "نقاط" و "شارة مجتمع" إذا كانوا يساهمون بحسن نية ويتصرفون جيدا، و يوفرون سياقًا حيويًا لمساعدة الناس على فهم المعلومات التي يرونها.
وأكد تويتر أن هذه الميزة هي واحدة من الميزات القليلة الأخرى التي يمكن تشغيلها على مدار الأسابيع القليلة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تويتر يختبر ميزة جديدة تضع إشارة برتقالية تحت الأخبار المزيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.