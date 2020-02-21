Vivo تعلن عن تأجيل إطلاق تحديث FuntouchOS 10 لهواتفها الذكية بسبب فيروس كورونا

فاطمة أيت طالب - دبي - تفشي فيروس كورونا أثر على خطط شركة أخرى مصنعة للهواتف الذكية. في الواقع، لقد أعلنت شركة Vivo أنها مُجبرة على تأجيل إطلاق تحديث FuntouchOS 10 الذي يستند على نظام Android 10. كانت الشركة تخطط في البداية لإختبار هذا التحديث على عدد من هواتفها الذكية هذا الشهر، ولكن بسبب تفشي الفيروس المذكور آنفًا في الصين، قررت الشركة تأجيل هذه الخطوة.

تتوقع شركة Vivo الآن أن تقوم بإصدار تحديث FuntouchOS 10 التجريبي في أواخر شهر مارس المقبل لكل من Vivo NEX 3 و Vivo NEX 3 5G و Vivo NEX S و Vivo NEX Dual Display و Vivo X27 و Vivo X27 Pro. ومن المقرر أن تقوم الشركة بإصدار هذا التحديث للمزيد من الأجهزة في الأيام الموالية.

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في شهر ديسمبر الماضي، حصلنا على لمحة على أهم ميزات FuntouchOS 10. هذا الروم سيجلب معه تصميم جديد لواجهة المستخدم مع الكثير من الأيقونات والمؤثرات الحركية والخلفيات الحية الحديثة. وبالإضافة إلى ذلك، فهو سيجلب معه كذلك كافة الميزات التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 10، بما في ذلك نظام التنقل بالإيماءات الجديد، والإدارة المُثلى للخصوصية والوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل.