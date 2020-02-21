HTC تكشف عن نظارة واقع افتراضي تشبه النظارات الشخصية

كشفت شركة (إتش تي سي) HTC عن نموذج تصوري لنظارة واقع افتراضي جديدة، وذلك بالإضافة إلى إصدارين جديدين من نظارة (فايف كوزموس) Vive Cosmos.

وأطلقت الشركة التايوانية على النموذج التصوري الجديد (بروجكت بروتون) Project Proton، وهو يهدف إلى تقديم نظارة واقع افتراضي صغيرة الحجم تشبه النظارات الشخصية، وهي مستوحاة من تصميم نظارة الواقع المعزز التابعة لشركة (ماجيك ليب) Magic Leap.

وركزت شركة (إتش تي سي) منذ الانخفاض الحاد في حصتها في سوق الهواتف الذكية على نظارات الواقع الافتراضي، وبالفعل أصبحت الشركة من اللاعبين البارزين في السوق، إلى جانب شركات مثل، سوني، وفيسبوك.

ويأتي النموذج التصوري (بروجكت بروتون) في نسختين، الأولى تحتوي على جميع العتاد، أما الأخرى فهي تحتاج إلى أن تُربط بجهاز آخر للمعالجة، مثل الهاتف الذكي.

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وإلى جانب النموذج التصوري الجديد، أعلنت (إتش تي سي) عن إطلاق نظارة الواقع المختلط – الواقع المعزز والواقع الافتراضي – (كوزموس إكس آر) Cosmos XR، التي تمتاز بأنها تأتي مع لوحة وجهية قابلة للتبديل، وفيها توجد 4 كاميرات تلتقط البيئة المحيطة.

يُشار إلى أن هذه النظارة موجهة للمطورين بغية إنشاء محتوى واقع معزز مستقبلي، وذلك بفضل قدرة النظارة على تمكين المطورين من رؤية الأدوات في العالم الحقيقي، مثل لوحات المفاتيح.

وتعتزم (إتش تي سي) الكشف عن المزيد من تفاصيل إطلاق نظارة (كوزموس إكس آر) خلال مؤتمر مطوري الألعاب GDC المقرر منتصف شهر آذار/ مارس المقبل.