شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح تحديثا لتطبيق Gmail يجعل البحث أسهل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة "جوجل" الأمريكية تحديثا على بريدها الإلكتروني Gmail في تطبيقاته على الهواتف الذكية وسطح المكتب، التي تجعل تقنيات "البحث" أسهل، فيما أشار موقع engadget الأمريكى، أن "جوجل" طرحت تقنية "شرائح البحث"، التي يمكنها تضييق نتائج البحث بصورة كبيرة للمستخدمين.

ويمكن من خلال التقنية الجديدة عبر Gmail أن يقوم المستخدم مثلا البحث عن اسم أحد الزملاء، ثم النقر فوق شرائح البحث المنبثقة أسفل مربع البحث للعثور على البريد الإلكتروني المحدد الذي تبحث عنه، ​كما سيمكن من خلال تلك التقنية على Gmail تضييق الخيارات الخاصة بالبحث مثلا، أن يظهر أولا الرسائل التي بها مرفقات أو الرسائل التي بها مرفقات من نوع PDF أو ملفات إكسيل أو ملفات نصية، وما إلى ذلك من خيارات.

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كما يمكن من خلال تلك الخواص الجديدة التي طرحتها شركة "جوجل" البحث مثلا عن رسائل البريد الإلكتروني المستلمة، خلال فترة زمنية محددة، وتصفية النتائج مثل الدردشات أو إدخالات التقويم، ومن المقرر أن يتم طرح تلك الميزات الجديدة في وقت لاحق لكل مستخدمي Gmail بعد انتهاء الاختبارات التي تجري عليها في النسخة التجريبية.

يذكر أن جوجل طرحت مؤخرا للمستخدمين ميزة الوضع المظلم لتطبيق البريد الإلكتروني التابع لها Gmail وذلك على منصة أندرويد وiOS، ورغم أن الوضع المظلم كان يدعم في السابق فقط واجهة الاعدادات والويدجت الخاص به، إلا أن هذا الوضع أصبح الآن متاحا على التطبيق بشكل كامل، فيما أشارت جوجل إلى أن هذا التحديث يأتي من جانب الخادم.

وبحسب ما نشرته جوجل على مدونتها الخاصة، فسيتيح للمستخدمين تخصيص الوضع المظلم في التطبيق، حيث يمكن تطبيق هذا الوضع بناء على "سمة النظام"، أو بناء على أوقات معينة وغيرها من الأمور.