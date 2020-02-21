شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو مسمعتش عنها.. اعرف يعنى إيه "فيروس الفدية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر مؤخرا نوع جديد من الفيروسات يعرف بـ "فيروسات الفدية" أو ransomware وهي الهجمات التي تصيب الأجهزة العاملة بنظام التشغيل "ويندوز"، حيث يمنع المستخدم من الوصول إلى نظام التشغيل، ويشفر جميع البيانات المخزنة على جهاز الكمبيوتر، حيث يبدأ هذا الهجوم الإلكتروني مع وصول رسالة أو رابط من شخص مجهول يطلب تحميل الملف على أنه ملف مهم أو شخصي، وفور تحميل الملف في الكمبيوتر أو الهاتف الذكي تبدأ عملية تشفير البيانات ويصبح بعدها صاحب الجهاز غير قادر على الوصول إليها.





فيروس الفدية فيروس الفدية تضم نوعين من البرمجيات إحداهما برامج تشفير والآخر برامج حظر، حيث يصيب النوع الأول أجهزة الكمبيوتر، وتقوم بتشفير البيانات المهمة بما فى ذلك الملفات والصور وغيرها، وبمجرد تشفير هذه الملفات يكون من الصعب فتحها ولا يمكن للمستخدم الوصول إليها بعد ذلك إلا بعد دفع فدية مالية للهاكرز للحصول على مفتاح التشفير، أما برامج الحظر فهى تمنع الوصول إلى الجهاز المصاب، أى تمنع الوصول إلى النظام بأكمله.

صعوبة الإصابة بها على عكس المعتقد، فإنه من السهل للغاية الإصابة بهذا النوع من الفيروسات، حيث يمكن الإصابة بها عند فتح مرفق خبيث أو الضغط على رابط غير موثوق أو تثبيت بعض التطبيقات من متاجر تطبيقات غير معتمدة، كما أنها تأتى فى بعض الأحيان القليلة من مواقع معتمدة وقانونية، إلا أن الأمر المثير حولها هو سهولة خداع المستخدمين عندما يقومون بفتح شىء مهم أو تنزيله. Advertisements