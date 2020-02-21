Xiaomi تكشف عن سعة بطارية الهاتف BlackShark 3 5G، وسرعة الشحن القصوى

فاطمة أيت طالب - دبي - العلامة التجارية الفرعية BlackShark التابعة لشركة Xiaomi تستعد لإطلاق هاتف جديد موجه للاعبين سيضم شاشة بدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865. أما وقد قلنا ذلك، فقد توجه مدير العلامة التجارية اليوم إلى الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo ليؤكد لنا أن الهاتف BlackShark 3 القادم سيضم أيضًا بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W، وهذا ما يعني بأنه سيكون من الممكن إعادة شحن هذه البطارية بالكامل في غضون 38 دقيقة.

وبغض النظر عن سعة البطارية وسرعة الشحن، فقد تردد كذلك في الفترة الماضية أن الهاتف BlackShark 3 سيأتي كذلك مع نظام أكثر كفاءة للتبريد، وذاكرة عشوائية بحجم يصل إلى 16GB ومن نوع LPDDR5، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم يصل إلى 256GB من نوع UFS 3.0. وإلى جانب ذلك، فهذا الهاتف سيأتي كذلك مع المودم Snapdragon X55، وهذا ما يعني بأنه سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G المستقلة وغير المستقلة.

Advertisements

للآسف، ليست لدينا في الوقت الراهن أي معلومات حول موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف BlackShark 3، ولكن نحن نتوقع حدوث ذلك في المستقبل المنظور. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.

https://www.weibo.com/7041375304/Ivd6tsshn