شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية تتهم جوجل بجمع البيانات الشخصية لأطفال المدارس فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع المدعي العام في نيو مكسيكو هيكتور بالديراس دعوى قضائية ضد شركة جوجل، مدعيا أنها حصلت على معلومات شخصية من أطفال المدارس في الولاية، منتهكة حقوق الخصوصية الخاصة بهم، وزعم "بالديراس" أن الشركة استخدمت مجموعة منتجاتها مثل Gmail والتقويم ومحركات الأقراص لجمع معلومات الطلاب الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا، دون موافقة الوالدين.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقال إن جمع البيانات الشخصية ينتهك قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت وقانون الممارسات غير العادلة في نيو مكسيكو، إلا أن جوجل لم ترد على الفور على طلب التعليق، وفي عام 2018، رفع "بالديراس " دعوى قضائية مماثلة ضد جوجل وعدد قليل من شركات التكنولوجيا الأخرى يدعي فيها جمع بيانات غير قانونية من تطبيقات الأجهزة المحمولة المخصصة للأطفال.

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وقد نفت الشركات ارتكاب أي مخالفات، وتنتظر القضية قرارًا من قِبل قاضٍ اتحادي، وفي سبتمبر من العام الماضي، طُلب من خدمة فيديو YouTube التابعة لشركة جوجل دفع 170 مليون دولار إلى لجنة التجارة الفيدرالية لتسوية مزاعم بأنها انتهكت القانون الفيدرالي من خلال جمع معلومات شخصية عن الأطفال.

وتواجه شركات التواصل الاجتماعي تدقيقًا تنظيميًا على مستوى العالم بشأن سياساتها وممارسات مراقبة البيانات خاصة للأطفال، في وقت سابق من هذا الشهر، قالت شركة فيس بوك إنها تخطط لإضافة أدوات وميزات جديدة لمراقبة الوالدين في تطبيق المراسلة الخاص بها للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا.