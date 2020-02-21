شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دفعة جديدة من أقمار OneWeb تطلق إلى الفضاء قريبا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة OneWeb البريطانية أنها ستطلق قريبا مجموعة أخرى من الأقمار إلى الفضاء، لتكون هذه المجموعة هى الثانية التى تطلقها لهذا العام، وقال بيان صادر عن الشركة "إن ثانى دفعة من أقمار OneWeb ستطلق للفضاء هذا العام فى منتصف شهر مارس، من مطار بايكونور الفضائى فى كازاخستان، وما يزال الموعد قيد الدراسة، والشركة في انتظار الحصول على الموافقات اللازمة".

وأضاف البيان "ما تزال بعض هذه الأقمار في مرحلة التصنيع، وبمجرد الانتهاء ستخضع للاختبارات اللازمة، وسترسل بعدها إلى بايكونور"، بحسب روسيا اليوم.

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وتعد OneWeb هي منظومة أقمار صناعية صغيرة طورت لتدور على ارتفاعات تتراوح ما بين 800 و950 كلم عن سطح الأرض، لتغطي معظم مناطقها بشبكة إنترنت سريعة الأداء، وقد أطلقت أول 6 أقمار من هذه المنظومة في فبراير 2019 بواسطة صاروخ "سويوز" الروسي من قاعدة "كورو" في غوايانا الفرنسية، أما الدفعة الثانية المكونة من 34 قمرا فأطلقت من مطار "بايكونور" الفضائي بكازاخستان في 7 فبراير بواسطة صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1b.

وبحسب موقع space الأمريكى فقد أشارالتقرير إلى أن الاجتماع الذي جرى بين خبراء من شركة One Web ومسئولين في البلاد نوقشت فيه خطط إجراء 8 عمليات إطلاق للصواريخ من مطار بايكونور هذا العام لصالح الشركة المذكورة، وأوضح البيان أن الطرفين في الاجتماع اتفقا على أن تقدم شركة One Web خدماتها في تغطية جميع مناطق كازاخستان بشبكة إنترنت عالية السرعة عبر أقمارها الصناعية، بما فى ذلك المناطق النائية في البلاد، والتي يصعب تغطيتها بشبكات الإنترنت التقليدية.

وأضاف البيان: "لقد نوقشت اقتراحات تتعلق بمشروع لتجميع الأقمار الصناعية الصغيرة لصالح One Web في مركز التجميع والاختبار التابع للمركز الفضائي الوطني بمدينة نورسلطان في كازاخستان".