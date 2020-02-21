الهاتف LG V60 ThinQ يظهر في صورة رسمية مُسربة

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت لنا صور الهاتف LG V60 ThinQ التي تم تسريبها في وقت سابق من هذا الشهر عن بعض مواصفاته. الآن ظهر هذا الهاتف مُجددًا في صورة رسمية، مما كشف لنا عن مظهر الواجهة الأمامية للهاتف.

تُخبرنا هذه الصور المسربة الجديدة أن الهاتف LG V60 ThinQ سيضم شاشة تمتاز بقطع صغير على شكل قطرة ماء في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، تمامًا كما هو الحال في الهاتف LG V50S ThinQ، بدلا من الكاميرا الأمامية المزدوجة والقطع العريض في الهاتف LG V50 ThinQ.

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هذه الصورة تكشف لنا كذلك أن الهاتف LG V60 ThinQ سيضم شاشة بإطار نحيف وسماعة أذن أوسع من تلك الموجودة في الهاتف LG V50S ThinQ، مما يشير إلى أن الهاتف قد يأتي مع مكبرات صوتية مُزدوجة. وعلاوة على ذلك، يبدو من خلال هذه الصورة أن الهاتف LG V60 ThinQ سيمتاز بإطار ذهبي اللون مع وجود زر المساعد الرقمي Google Assistant وأزرار التحكم بالصوت في الجانب الأيسر وزر التشغيل في الجانب الأيمن.

شاشة قفل الهاتف تحتوي على التاريخ 24 فبراير، وهو الوقت الذي كان من المقرر أن يتم فيه عقد المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 الذي تم إلغاؤه الآن، وهو الحدث حيث كان من المفترض أن يتم فيه الإعلان رسميًا عن الهاتف LG V60 ThinQ. ولكن وفقا للمصدر، فسوف يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف LG V60 ThinQ الآن في وقت ما خلال شهر مارس المقبل.