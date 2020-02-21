شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف مقدار جرعة إشعاع سيتعرض لها السائحون فى مركبة "سبيس إكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط شركة Space Adventures الأمريكية لإرسال سياح إلى الفضاء باستخدام مركبة دراجون التي صممتها شركة سبيس إكس، إلى ارتفاع 1000 كلم، وقد علق فياتشسلاف شورشاكوف، رئيس قسم سلامة الرحلات الفضائية المأهولة في معهد مشكلات الطب الحيوي في أكاديمية العلوم الروسية، على ذلك بقوله، سوف يحصل هؤلاء السياح على جرعة من الاشعاع تعادل تقريبا تلك التي حصل عليها العاملون في إزالة آثار كارثة تشيرنوبل خلال سنة كاملة.

وقال شورشاكوف: "جرعة الإشعاع التي سيحصل عليها السياح خلال خمسة أيام على ارتفاع 1000 كلم، هي أعلى مما في المحطة الفضائية الدولية بمقدار50 مرة، بسبب أحزمة الاإشعاع الأرضية، وهذا يعني أنه خلال خمسة أيام سيحصلون على جرعة تعادل تلك التي يحصل عليها رواد الفضاء في المحطة الفضائية الدولية خلال 250 يوما".

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ووفقا له، تعادل الجرعة 150 ميلي زيفرت أو سدس الحد المسموح به مدى الحياة. مشيرا إلى أن العاملين في إزالة آثار كارثة تشيرنوبل حصلوا خلال سنة على جرعة مقدارها 200 ملي زيفرت.