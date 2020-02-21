تكنولوجيا: هواوي تعلن الحصول على 91 عقدا لتقنية الجيل الخامس التجارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "هواوي" الصينية للتكنولوجيا أنها حصلت حتى الآن على 91 عقدا من عقود الجيل الخامس التجارية وشحنت أكثر من 60 ألف وحدة هوائى (AAUs) ضخمة تنتمى للجيل الخامس، فيما ذكرت الشركة –في بيان اليوم- أنها تلتزم بتطوير أفضل حلول الجيل الخامس المتكاملة، والتي تشمل أفضل المحطات الأرضية من الجيل الخامس من حيث الأداء في هذه الصناعة والتي تدعم جميع السيناريوهات وكذلك وحدات هوائي (Blade AAU) ذات أعلى مستوى من التكامل.
وأضافت (هواوي) أنها تعتزم استثمار 20 مليون دولار فى تطبيقات الجيل الخامس المبتكرة خلال السنوات الخمس القادمة من خلال برنامج ( 5G Partner Innovation Program)، بهدف المساهمة في إنشاء نظام بيئي مزدهر لتقنيات الجيل الخامس وتسريع النجاح التجاري للجيل الخامس.
وأوضحت أن التكنولوجيا مجرد أداة، وأنه منذ بدأت الصين الإصلاح والانفتاح وأدخلت العديد من التقنيات الغربية، نشطت شركات عالمية مثل Microsoft وIBM وAmazon فى الصين، مشيرة إلى أنه منذ أن بدأت الصين فى بناء شبكة المعلومات، فإن كل التقنيات بما فى ذلك الجيل الأول والثانى والثالث والرابع جاءت من الدول الغربية المتقدمة، ولم يتعرض النظام السياسى فى الصين للتهديد من هذه التقنيات.
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