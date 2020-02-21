شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تعلن الحصول على 91 عقدا لتقنية الجيل الخامس التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "هواوي" الصينية للتكنولوجيا أنها حصلت حتى الآن على 91 عقدا من عقود الجيل الخامس التجارية وشحنت أكثر من 60 ألف وحدة هوائى (AAUs) ضخمة تنتمى للجيل الخامس، فيما ذكرت الشركة –في بيان اليوم- أنها تلتزم بتطوير أفضل حلول الجيل الخامس المتكاملة، والتي تشمل أفضل المحطات الأرضية من الجيل الخامس من حيث الأداء في هذه الصناعة والتي تدعم جميع السيناريوهات وكذلك وحدات هوائي (Blade AAU) ذات أعلى مستوى من التكامل.

وأضافت (هواوي) أنها تعتزم استثمار 20 مليون دولار فى تطبيقات الجيل الخامس المبتكرة خلال السنوات الخمس القادمة من خلال برنامج ( 5G Partner Innovation Program)، بهدف المساهمة في إنشاء نظام بيئي مزدهر لتقنيات الجيل الخامس وتسريع النجاح التجاري للجيل الخامس.

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وفى نفس السياق كذبت الصين، تصريحات رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، التى اعتبرت فيها أن تكنولوجيا الجيل الخامس لشركة التكنولوجيا الصينية (هواوي) تشكل تهديدا للديمقراطية، جاء ذلك فى مداخلة لنائبة وزير الخارجية الصينى السابقة فو يينج تعقيبا على كلمة رئيسة مجلس النواب الأمريكى فى مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث قالت "تحاول الصين تصدير ديكتاتوريتها الرقمية من خلال شركة الاتصالات العملاقة "هواوى" لتنفيذ الانتقام الاقتصادى وتهديد الدول التى لم تعتمد تكنولوجيتها، ما يستدعى من مختلف الدول الابتعاد عن "هواوى" عند بناء شبكات الجيل الخامس".