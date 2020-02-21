“أبل” تحضر مفاجأة في هاتفها “الرخيص” المنتظر

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خلافا للتوقعات السائدة، كشف متخصص بألأخبار التقنية أن “أبل” لن تطلق هاتفها المقبل “آيفون إس إي 2” أو “9” في مارس المقبل بهذا الاسم، حيث تخطط الشركة الأميركية العملاقة لمفاجأة المستخدمين باسم جديد.
ونقل موقع مجلة “فوربس” الأميركية عن جون بروسر قوله، إنه علم من مصدر يعمل في “أبل”، أن الشركة ستختار اسم “آيفون” فقط للهاتف “الرخيص” المنتظر.
وأرجع المصدر قرار “أبل” إلى إستراتيجية جديدة تتبناها الشركة مع منتجاتها، بسبب الأسماء العديدة لها التي باتت تربك المستهلكين، ولا تحقق بسببها مبيعات جيدة تتوقعها من إطلاقها.
وأشار المصدر إلى أن “أبل” ستطرح هاتفين جديدين، الأول بسعة تخزين 64 غيغابايت وبسعر 399 دولار، بينما سيكون ثمن الهاتف سعة 128 غيغابايت 449 دولار.
ولفت المصدر إلى أن الإعلان عن منتجات “أبل” الجديدة سيكون خلال حدث يعقد أواخر الشهر المقبل، إلا أن الشركة لم تحدد للآن موعدا رسميا للكشف عن آخر إبداعاتها، وذلك لتأثر إنتاجها في الصين بتفشي فيروس “كورونا” المستجد، الأمر الذي دفعها لإغلاق عدد من المصانع هناك.
وتطلق “أبل” عن هواتفها الرئيسية في شهر سبتمبر من كل عام، لكنها أحيانا ما تطرح هواتف أخرى في أوقات مختلفة من السنة.
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