شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستكشف الصين يعثر على شىء غريب على الجانب البعيد من القمر.. اعرف إيه هو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد مستكشف القمر الصيني Yutu-2 شيء غريب يبدو أنه صخور صغيرة نسبيًا خلال أنشطته الاستكشافية الأخيرة على الجانب البعيد للقمر، حيث صورت المركبة الخاصة بمهمة Chang'e-4 الصخور المبعثرة والأخف وزناً خلال اليوم القمري 13 من المهمة، في ديسمبر 2019 الماضى، ويفحص العلماء الصخور التي تختلف تمامًا عن تلك التي درسها بالفعل المسبار في المنطقة التي تسمى حفرة "فون كارمان".

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، كشف الفحص الخاص بالصخور من جانب الفريق البحثى عن تآكل ضئيل، والذي قد يكون حدث على سطح القمر بسبب نظريات دقيقة وتغيرات هائلة في درجة الحرارة على مدار أيام وليال قمرية طويلة، وتشير هذه الحالة الغريبة إلى أن الشظايا صغيرة نسبيًا، فبمرور الوقت، تميل الصخور إلى التآكل.



صورة مستكشف الصين

كما أشار السطوع النسبي للصخور إلى أنها قد نشأت في منطقة مختلفة تمامًا عن المنطقة التي يستكشفها Yutu-2.

وقال دان موريارتي، زميل برنامج ما بعد الدكتوراة التابع لناسا في مركز جودارد لرحلات الفضاء في ماريلاند، إن حجم الصخور وشكلها ولونها يوفر أدلة على أصلها.

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وأضاف مورياتى: "لأن الصخور تبدو جميعها متشابهة إلى حد ما في الحجم والشكل، فمن المعقول تخمين أنها قد تكون مرتبطة ببعضها".

وأشار موريارتي إلى أن صور الصخور عالية الدقة ستوفر مزيدًا من المعلومات، ونشرت الصين مؤخرًا مجموعة كبيرة من البيانات والصور المذهلة من مركبة الهبوط Chang'e-4 و Yutu-2 rover، ومع ذلك، لم يتضمن الإصدار بيانات من اليوم 13، مما يعني أن الصور عالية الدقة لهذه العينات المثيرة للاهتمام لم يتم نشرها بعد.

وانشغل فريق Yutu-2 بالتجول من أجل تحليل إحدى العينات باستخدام أداة مطياف التصوير المرئي والأشعة تحت الحمراء القريبة (VNIS)، التي تكشف عن الضوء المنتشر أو المنعكس عن المواد للكشف عن تركيبها.