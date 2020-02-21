شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كميات كبيرة من البلاستيك تسد أمعاء سلحفاة وتتسبب فى موتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد الباحثون داخل أمعاء سلحفاة صغيرة ميتة على شاطئ بالي كميات كبيرة من قطع البلاستيك، والتى تسببت في موتها، حيث تكشف الصور الخاصة بأطراف الحيوان عن قطع من البلاستيك تسد الأمعاء، وتمنع الطعام وربما تسمم السلحفاة، فتشكل النفايات البلاستيكية تهديداً هائلاً للحياة البرية والبحرية، وغالبًا ما تخطئ الحيوانات في تناول الطعام وتتناول النفايات العائمة عن طريق الخطأ.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت رونا ويدمان من منظمة " Meadow Medewi "، إن السلحفاة الصغيرة ابتلعت كيسًا بلاستيكيًا واحدًا على الأقل سد أعضائها الداخلية.



بلاستيك من داخل سلحفاة

وأضافت ويدمان: "كانت السلحفاة قد ماتت بالفعل وقررنا فتحها لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا العثور على سبب الوفاة".

وأوضحت ويدمان، إن الحيوان بدا بصحة جيدة باستثناء وجود البلاستيك، مما يشير إلى أنه لعب دورًا رئيسيًا في وفاة الحيوان، مؤكدة: "بدا كل شيء طبيعيًا وكانت الأمعاء ممتلئة بالطعام، لكن عندما اقتربنا من الأمعاء، كانت قطع من البلاستيك عالقة، مما حال دون خروج أي شيء".

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ويعتقد الخبراء أن السلحفاة قد ماتت بسبب التسمم الداخلى، حيث قالت ويدمان: "كان من المحزن للغاية رؤية هذا، وكان تذكير قوي بأن لدينا مهمة كبيرة يجب القيام بها".

قطعة البلاستيك

فيما وجدت دراسة أجريت عام 2018، أن تناول قطعة واحدة من البلاستيك يزيد من فرصة وفاة السلاحف، ووجد الباحثون هناك أنها تسببت في وفاة واحد من كل خمسة أفراد، فإن السلاحف لها مجرى هضمي، وبمجرد أكل شيء ما، يبقى في الحيوان ما لم يكن من الممكن تغوطه.

كما أنه إذا كانت قطعة من البلاستيك تغطي عضوًا أو تسد قناة رئيسية، يمكن أن تؤدي إلى انسداد قاتل، ويمكن أن تؤدي الانسدادات البلاستيكية التي تؤدي إلى توقف مرور الطعام أو البراز إلى قتل السلاحف، وهناك قطع أخرى قد تسبب أيضًا إصابات داخلية قاتلة.