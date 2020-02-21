شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لطرح ميزة طال انتظارها لمستخدمى الأيفون والآيباد.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوكالة بلومبرج عن أن شركة أبل تفكر فى السماح للمستخدمين باختيار تطبيقات الطرف الثالث مثل متصفحات الويب والبريد الإلكترونى، كتطبيقات افتراضية Default على أجهزة الأيفون والأيباد، وبحسب ما ورد ستسمح الشركة أيضًا لخدمات الموسيقى التابعة لجهات خارجية مثل Spotify بالعمل مباشرة على السماعة الذكية HomePod، وعلى الرغم من أنه يعتقد أن الخطط فى مراحلها الأولى، إلا أن بلومبرج تقول إن التغييرات قد تصل فى وقت لاحق من هذا العام فى نظام التشغيل iOS 14 وفى تحديث للبرامج الثابتة لـ HomePod.

ووفقًا لموقع The Verge الأمريكى، تأتى الأخبار فى الوقت الذى تواجه فيه شركة آبل تدقيقًا متزايدًا لمكافحة الاحتكار حول كيفية إدارتها لمنصاتها، ففى العام الماضى، كانت هناك تقارير تفيد بأن الاتحاد الأوروبى يستعد لبدء تحقيق فى مكافحة الاحتكار بسبب شكوى سبوتيفاى من أن شركة أبل تدفع المستهلكين بشكل غير عادل نحو خدمة بث الموسيقى الخاصة بها.

وفى الوقت نفسه، اشتكت شركة Tile لتتبع البلوتوث مؤخرًا فى الولايات المتحدة أثناء جلسة استماع فى الكونجرس لمكافحة الاحتكار، بأن شركة أبل تقلل بشكل غير عادل من المنافسين المحتملين على برنامجها.

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بالإضافة إلى متصفحات الويب والبريد الإلكترونى، أفادت بلومبرج أيضًا فى العام الماضى أن شركة أبل تستعد للسماح لمساعدها الصوتى سيرى بإرسال رسائل عبر تطبيقات المراسلة الخارجية بشكل افتراضي؛ وهذا يعنى أنك لن تضطر إلى ذكر التطبيق على وجه التحديد فى أمر صوتى، كما ادعى التقرير أيضًا أن أبل ستوسع لاحقًا هذه الميزة لتشمل المكالمات الهاتفية.

وتشحن أبل حاليًا أجهزة الأيفون والأيباد بنحو 38 تطبيق، وهو الأمر الذى يجعلها تحصل على ميزة مهمة من خلال تعيين تطبيقاتها كبرامج افتراضية مثبت على مئات الملايين من أجهزة iOS وiPadOS.

وقالت أبل سابقًا إنها تتضم هذه التطبيقات لمنح مستخدميها "تجربة رائعة"، وأضافت أن هناك "العديد من المنافسين الناجحين" للتطبيقات الخاصة بها.