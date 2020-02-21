كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو|”All Terrain R750″…دراجة كهربائية تتحدى أقسى التضاريس

متابعة-سنيار: تعد “All Terrain R750” دراجة كهربائية سميكة قادرة على اجتياز مجموعة واسعة من التضاريس المختلفة بسهولة مما يوفر لك القدرة على استكشاف محيطك بسهولة.

يتضمن إطار سبائك الألومنيوم القوي حزمة بطارية مدمجة قادرة على توفير أكثر من 50 ميلا لكل شحنة باستخدام أداة مساعدة دواسة أو حوالي 20 ميلا في وضع الخانق فقط.

تم إنشاء “All Terrain R750” من قبل Eric Crews لـ M2S Bikes.

الدراجة الكهربائية “All Terrain R750” جاهزة لكل التضاريس، من الرمال العميقة إلى الثلوج، وغيرها، وتحتوي هذه الدراجة على كل ما تحتاجه لتصل على المكان الذي تريد الذهاب إليه.

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اختر بين الإطارات السميكة 4.5 بوصة القياسية التي تنطلق بسهولة عبر أصعب التضاريس بينما تمتص الصدمات وتمتص الثقوب بسهولة أو اختر الإطارات 29+ سريعة التدوير لتحسين الكفاءة على الطرق والحصى.

وقال مطورو الدراجة: “لقد أمضينا سنوات في العمل للتوصل إلى ما نعتقد أنه أفضل دراجة كهربائية سميكة في السوق بأقل سعر ممكن، ومع أفضل الخيارات في فئتها مثل محرك 750 واط وبطارية 21 أمبير اختيارية، فإن هذه الدراجة الكهربائية قادرة على القيام بالمزيد من الرحلات الطويلة ولديها القوة الكافية لتحدي التلال الأكثر حدة.

“All Terrain R750” التي تكلف 1200 دولار، متاحة للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 299 دولار مع التسليم المتوقع خلال مايو 2020.